В Совбезе РФ заявили о надежной защите страны от внешних военных угроз

Москва, 31 мая. Россия имеет надежную защиту от военных угроз, а экономика страны демонстрирует свою устойчивость к противостоянию внешнему давлению, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

По его словам, предыдущая редакция Стратегии национальной безопасности России способствовала сохранению стабильности в обществе, а также увеличению экономического, политического и военного потенциалов страны. При этом на должном уровне регулируются вопросы обеспечения суверенитета и государственной безопасности, отметили в Совете безопасности России.

Также в стране наблюдается снижение активности террористов и способность давать отпор давлению извне, резюмировал Патрушев.

Ранее сообщалось о проведении совещания главы России Владимира Путина с членами Совбеза РФ. Темой заседания стала Стратегия национальной безопасности с учетом имеющихся угроз.