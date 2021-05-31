Задержанная россиянка Сапега испытывает панические атаки

Минск, 31 мая. Адвокат Софии Сапеги Александр Филанович рассказал о ее состоянии после задержания. По его словам, девушка испытывает панические атаки, но справляется с ними самостоятельно.

Ранее жалобу адвокатов на задержание в белорусской столице гражданки РФ Софии Сапеги оставили без удовлетворения. Соответствующее решение принял суд Партизанского района.

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии проводят проверку на причастность российской гражданки к Telegram-каналу, в котором публиковали личные данные силовиков во время незаконных акций в Минске, сообщал ФАН. Девушку задержали в аэропорту вместе с Романом Протасевичем.