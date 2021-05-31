Исполнителем битбокса в образе священника из ТikТоk оказался актер-атеист

Москва, 31 мая. Герой видеоролика в ТikТоk, исполняющий битбокс в церковной одежде, рассказал, что он не священник, а актер.

По словам героя ролика, он снимался в образе священника в кино и в период съемок решил записать видео, в котором исполнил битбокс. Ролик на платформе TikTok набрал сотни тысяч просмотров.

Герой видео пояснил, что пытался подражать музыканту из Санкт-Петербурга, который имел псевдоним МС Покайся. Репер исполнял свои песни на улицах города и стал популярен в интернете.

«Он ходил просто и читал битбокс вот этот: «Покайся, покайся»», — рассказал автор ролика.

Актер признался, что не знает, кто выложил видеозапись, а сам он просто разослал ее друзьям. Он считает, что таким образом видео распространилось по Сети, передает сайт 360tv.ru.

Ранее сообщалось, что в Британии призвали запретить опасный тренд из TikTok. Порядка 65 детей были госпитализированы из-за нового челленджа в социальной сети.