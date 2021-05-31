Разработчик ГОСТ по аттракционам и физик объяснили «полет» батута с детьми в Барнауле

Наиболее вероятно, что взлетевший и опрокинувшийся батут с детьми в Барнауле не был никак закреплен. Такую версию в интервью ФАН высказал член технического комитета Росстандарта Георгий Семенов, принимавший участие в разработке техрегламентов для аттракционов в России, на территории Таможенного союза и ЕврАзЭС.

Эксперты отрасли по просьбе ФАН прокомментировали инцидент в Барнауле, где 30 мая стоявший на площади перед торговым центром надувной батут взлетел вместе с детьми и опрокинулся в воздухе. В результате происшествия серьезно пострадали две девочки 2017 года рождения, которых выбросило на трамвайные рельсы. Состояние одной из них оценивается как крайне тяжелое.

«Закрепление аттракциона на площадке — самое элементарное правило и самый надежный способ обеспечения безопасности надувного оборудования. Почему этого не было сделано? В этом надо разобраться», — отметил Семенов.

Главный конструктор предприятия по производству надувных аттракционов и аэростатов Кирилл Морозов также подчеркнул, что крепление батута — один из ключевых показателей его безопасности.

«Видел информацию, что в Барнауле был привязан батут к забору. Это, конечно, никуда не годится. Существует ГОСТ 555.15.2013, в котором описано, к чему должны крепиться такие конструкции. Масса грузов или прочих анкеров из земли торчат. И в этом документе написано, что крепление к забору недопустимо», — пояснил Морозов.

Требования к безопасности надувных конструкций прописаны в двух ГОСТах — по их производству и по эксплуатации. Они учитывают все нюансы: от материала самого батута и прочности ниток до требований к площадке, на которой будет установлена конструкция. В скором времени начнет действовать Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов». В соответствии со всеми этими документами каждый батут, как и любой другой аттракцион, должен иметь паспорт, или формуляр, руководство по эксплуатации и сертификат безопасности.

«Здесь важно разобраться, есть ли сертификат безопасности на то оборудование, которое улетело, и есть ли соответствующее разрешение на эксплуатацию, соответствующий государственный контроль. Надо это очень серьезно проверить», — выразил свою позицию Семенов.

Федеральное агентство новостей /

Собеседник агентства обратил внимание, что в среде профессиональных пользователей надувных аттракционов за последние почти четверть века не было ни одного подобного случая.

«Не хочу ничего плохого сказать, люди есть разные. Кто-то без образования вообще, даже юридического лица, и не может решить вопрос с тем, чтобы элементарно бумажки оформить, двух трех листочков паспорта прочитать, чтобы понять, как пользоваться тем оборудованием, которое они купили. Или как извлекать из него деньги, а не проблемы себе и окружающим», — отметил гендиректор учреждения реабилитации инвалидов c использованием надувных аттракционов.

Представитель технического комитета Росстандарта также заметил, что происшествие может стать причиной ограничений для предприятий, добросовестно организующих развлечения для детей.

«Я помню, сколько переживаний, технологических, производственных трудностей нам пришлось преодолеть для того, чтобы в рабочем порядке зарегистрировать продукцию нашу, которую мы разрабатывали и выпускаем, — рассказал Семенов. — Очень жаль, что в Барнауле так получилось. Во-первых, там пострадали дети, посетители. Ну и не удивлюсь, если завтра мне позвонят и будут опять подвергать сомнению безопасность предоставления наших услуг для малолетних граждан страны. Это косвенно коснется и нас».

По его словам, для каждого надувного аттракциона могут существовать специфические нюансы, которые должны быть прописаны в документах на него. Но для всех батутов обязательно требование о надежной фиксации конструкции на площадке. Важно также учитывать высоту стенок по периметру батута: они должны быть не ниже полутора метров. Кроме того, использовать такое оборудование можно не в любую погоду.

«В список элементарных требований входит — это и в ГОСТе, и в каждом паспорте написано — что эксплуатация оборудования при прогнозе скорости ветра в 10 и более м/с запрещена. Причем речь идет даже не о ветре, а о прогнозах», — пояснил эксперт.

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Ранее власти Барнаула опровергли первоначальные сообщения о том, что батут взорвался, когда на нем находились дети, и пояснили, что конструкция опрокинулась из-за сильного порыва ветра. Однако, по данным открытых интернет-источников, скорость ветра в столице Алтайского края в этот день составляла 5,9 м/с, то есть не превышала максимально допустимую для эксплуатации батутов.

Тем не менее на показатель так называемой «парусности», то есть на способность предмета воспринимать кинетическую энергию ветра, советует обращать внимание физик, автор популярного YouTube-канала «Физика от Побединского» Дмитрий Побединский.

«Показатель парусности есть у любой конструкции. Он зависит, во-первых, от площади поперечного сечения, то есть в целом от размера, объема объекта. И, во-вторых, от массы. Масса у таких конструкций достаточно низкая, потому что они наполнены в основном воздухом. Соответственно, если поделить первый показатель на второй, как раз получается то, насколько легко или сложно ветру сдуть такую конструкцию. Видимо, в данном случае размер объекта оказался больше его массы», — пояснил физик.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что такие конструкции в любом случае должны надежно фиксироваться на площадке.

«Производители такого оборудования наверняка должны регламентировать количество точек закрепления, устройств — карабинов или чего-то другого. И должны регламентироваться погодные условия, при которых можно применять. Думаю, что рекомендации производителя просто не были соблюдены», — констатировал Побединский.

30 мая в Барнауле возле торгового центра батут, на котором прыгали дети, поднялся в воздух и лопнул. Обе пострадавшие в результате происшествия девочки находятся в реанимации, одна из них подключена к аппарату ИВЛ. Батут принадлежал индивидуальному предпринимателю, который заключил договор об аренде с собственником торгового центра. Следственным комитетом Алтайского края возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также уголовное дело в отношении контролирующих органов, которые должны были принимать этот батут в соответствии с требованиями безопасности. Также возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».