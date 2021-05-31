СК проводит проверку после падения малыша из окна квартиры в Севастополе

Симферополь, 31 мая. Следственный комитет инициировал проверку по факту травмирования маленького мальчика в результате падения из окна второго этажа дома на улице Строительная.

По данным ведомства, мама ребенка отлучилась на кухню, когда малыш взобрался с кровати на подоконник и выпал из окна. С травмами его доставили в больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Мальчик находится в стабильном состоянии, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Шестилетний ребенок выпал из окна больницы в Забайкальском крае, сообщало издание Deita. Мальчика перевели в реанимацию, все обстоятельства случившегося устанавливаются.