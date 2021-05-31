Аналитики перечислили поддерживающие рубль факторы

Рубль продолжает плавную динамику на укрепление, а доллар сползает до 73, рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Как рассказали эксперты, нефть по итогам прошлой недели показала хорошую растущую динамику. Цена за черное золото достигла уровня 69,50 доллара за баррель марки Brent. В понедельник с утра восходящая динамика продолжилась, и восходящий импульс остается для нефти актуальным.

«Поддержку оказывает увеличение добычи нефти и ее потребление в Соединенных Штатах и Китае. В Европе также стартует автомобильный сезон, открываются границы, снимаются ограничения, и все это, конечно, стимулирует серьезное потребление топлива. В центре внимания участников рынка сейчас находится встреча ОПЕК, которая состоится завтра. Рынку будет интересно услышать мнение картеля насчет текущего состояния нефти. В частности, речь пойдет о стратегии и планах по постепенному наращиванию добычи, а также соглашении с Ираном», — пояснили аналитики.

Напомним, снятие санкций с Ирана позволит Тегерану наполнить рынок своей нефтью. Это, конечно, негативно скажется на цене на черное золото. При этом эксперты отмечают, что ОПЕК вряд ли пересмотрит свою действующую стратегию и увеличит объемы добычи.

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Что касается отечественной валюты, по словам экспертов, рубль продолжает плавную динамику на укрепление. Доллар сползает до 73 рублей.

«Поддержку рублю в краткосрочной перспективе оказывает встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина 16 июня, а также повышение процентной ставки Центробанком РФ 11 июня и стабильные цены на нефть. Это позволяет рублю плавно, но укрепляться. С другой стороны, есть сдерживающий фактор — дивидендный сезон, в ходе которого будет происходить отток капитала. Это будет сдерживать рубль от дальнейшего роста», — заключили эксперты.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что в настоящее время российская валюта стабильно укрепляется к доллару и евро за счет высоких цен на нефть, сокращения геополитической напряженности в преддверии встречи президентов США и России, а также благодаря высокому спросу среди инвесторов на рисковые активы. В ближайший месяц резких изменений на сырьевых рынках не ожидается: нефть, вероятнее всего, останется на уровне 65–68 долларов за баррель, что будет фактором поддержки для национальной валюты.