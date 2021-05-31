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31 мая 18:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:32
Наука
Назван фактор, который усугубляет воздействие алкоголя на печень
18:28
Политика
Чехия просит Россию не считать ее недружественным государством
18:27
Общество
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает часы переработки
18:27
Происшествия
Консультант Госдумы рассказала о состоянии здоровья после ДТП с блогером Билом
18:26
Наука
Доктор Мясников объяснил связь между клетчаткой и долголетием
18:25
Политика
Белоруссия угрожает выйти из проекта Е40 из-за действий Киева
18:25
Общество
Автоюрист усомнился в эффективности идеи установки алкозамков в России
18:22
ФАН-ТВ
Путин дал старт производству автомобилей Aurus. События дня
18:18
Общество
Главред тамбовского портала объяснила важность позитивных новостей в инфополе РФ
18:16
Общество
Рост подростковой преступности и суицидов: Митянина указала на последствия пандемии
18:14
Армия
МИД Турции: Анкара считает недопустимыми требования прекратить использование С-400
18:12
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов рассказал о неразделенной любви к Алике Смеховой
18:11
Экономика
Эксперт Шлеменков рассказал о новых стандартах качества жилья в Подмосковье
18:05
Армия
В Польше стартовали крупные военные учения Dragon-21
18:04
Новороссия
Французы просят Россию усмирить киевских силовиков в Донбассе
18:02
Армия
Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате армянского беспилотника на границе
18:00
США
Патриотизм и ветераны США: как пополняются ряды бомжей и психов экс-военными. Часть 2
17:59
Общество
Производить электроэнергию из мусора в Самарской области не разрешили жители
17:59
Шоу-бизнес
Сергей Галанин призвал фанатов Бузовой сделать выводы после скандала в Волгограде
17:58
ФАН-ТВ
«Не политический туризм»: депутат Алексей Журавлев рассказал о проблемах регионов
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Аналитики перечислили поддерживающие рубль факторы

Экономика
Аналитики перечислили поддерживающие рубль факторы
Федеральное агентство новостей  / 

Рубль продолжает плавную динамику на укрепление, а доллар сползает до 73, рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Как рассказали эксперты, нефть по итогам прошлой недели показала хорошую растущую динамику. Цена за черное золото достигла уровня 69,50 доллара за баррель марки Brent. В понедельник с утра восходящая динамика продолжилась, и восходящий импульс остается для нефти актуальным.

«Поддержку оказывает увеличение добычи нефти и ее потребление в Соединенных Штатах и Китае. В Европе также стартует автомобильный сезон, открываются границы, снимаются ограничения, и все это, конечно, стимулирует серьезное потребление топлива. В центре внимания участников рынка сейчас находится встреча ОПЕК, которая состоится завтра. Рынку будет интересно услышать мнение картеля насчет текущего состояния нефти. В частности, речь пойдет о стратегии и планах по постепенному наращиванию добычи, а также соглашении с Ираном», — пояснили аналитики.

Напомним, снятие санкций с Ирана позволит Тегерану наполнить рынок своей нефтью. Это, конечно, негативно скажется на цене на черное золото. При этом эксперты отмечают, что ОПЕК вряд ли пересмотрит свою действующую стратегию и увеличит объемы добычи.

Аналитики перечислили поддерживающие рубль факторы
 / 

Что касается отечественной валюты, по словам экспертов, рубль продолжает плавную динамику на укрепление. Доллар сползает до 73 рублей.

«Поддержку рублю в краткосрочной перспективе оказывает встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина 16 июня, а также повышение процентной ставки Центробанком РФ 11 июня и стабильные цены на нефть. Это позволяет рублю плавно, но укрепляться. С другой стороны, есть сдерживающий фактор — дивидендный сезон, в ходе которого будет происходить отток капитала. Это будет сдерживать рубль от дальнейшего роста», — заключили эксперты.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что в настоящее время российская валюта стабильно укрепляется к доллару и евро за счет высоких цен на нефть, сокращения геополитической напряженности в преддверии встречи президентов США и России, а также благодаря высокому спросу среди инвесторов на рисковые активы. В ближайший месяц резких изменений на сырьевых рынках не ожидается: нефть, вероятнее всего, останется на уровне 65–68 долларов за баррель, что будет фактором поддержки для национальной валюты.

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нефть россия рубль
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