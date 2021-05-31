О презентации бредовой «Новой истории Второй мировой». Колонка Сергея Малинковича

Хотя давно уже кажется, что западному миру некуда двигаться в процессе фальсификации истории после резолюции Европарламента 2019 года о равной ответственности Германии и СССР за Вторую мировую, но пределов совершенству у подлости нет. Ныне в США и Англии бешено раскручивают некую книжонку — «Война Сталина. Новая история Второй мировой». Не буду называть полного имени автора, чтобы даже косвенно не привлекать чрезмерного внимания к этой очередной провокации.

Но поразмышлять о книге стоит, поскольку ее выход в свет знаменует собой новый этап в деградации западной историографии и отношения к исторической памяти. Все мы не раз слышали точку зрения зарубежных господ о том, что-де фашистская Германия и СССР были в чем-то схожи и «народам Европы было сложно выбрать свой путь между двумя тоталитарными системами». Но автор вышеназванной книги идет еще дальше. Он вовсю намекает, что именно усиление Советского Союза в процессе Великой Отечественной и Второй мировой войны было главной трагедией 40-х, а не фашистская агрессия и оккупация, не зверства нацистов, Холокост, концлагеря и так далее.

Хотя автор и не говорит об этом напрямую, но даже изумленные английские историки старой школы отмечают:

«Автор книги полагает, что кровавый советский диктатор хотел начала конфликта между Германией и другими капиталистическими державами, плел для этого интриги и в конечном итоге добился своего. Он планировал вторгнуться в Германию до того, как та нападет на него, но просчитался и смог выжить лишь благодаря помощи и технике Запада».

По существу дела, английский псевдоисторик лишь повторяет бредовую версию предателя Виктора Резуна, которую серьезные исследователи всего мира давно уже разобрали по косточкам, опровергли и высмеяли. И тем не менее тезис о намерении СССР напасть на весь мир вновь поднимается на щит. Не верится, что это инициатива полусумасшедшего писаки. За выходом в свет помоев американского автора стоит системная работа западных пропагандистов по формированию из России образа Империи зла 2.0. Поэтому не приходится сомневаться, что автор получил и гранты и доступ к архивным документам, чтобы книга выглядела правдоподобно.

Однако стоит отметить, что любой человек, в том числе и на Западе (о чем свидетельствует статья в Times), если он хорошо знает историю Второй мировой войны, только посмеется, читая эту нехитрую фальсификацию. В самом деле — в чем обвиняет автор Иосифа Сталина и СССР?

wikipedia.org / Bundesarchiv, Bild 183-R80329 / CC-BY-SA 3.0

В первую очередь — в маниакальном стремлении к мировой революции. Общеизвестно, впрочем, что именно Сталин расходился в этом плане со многими своими коллегами и, придя к власти, сделал упор на концепцию построения социализма в одной стране. Судьба же сторонников именно мировой революции в советском руководстве была печальной. Сталин перестроил мировое коммунистическое движение под геополитические интересы СССР, но в главном они совпадали и с интересами широких слоев населения большинства стран мира, далеко не только пролетариата. И Коминтерн послушно ориентировал соответствующие партии на Единый национальный фронт в Китае, на союз всех демократических сил в Европе, на борьбу с фашизмом во всем мире, на поддержку «Нового курса» Франклина Рузвельта в США, на борьбу за освобождение колоний.

Действительно, ряд стран еще задолго до Великой Отечественной войны хотел пойти по советскому пути. Только террор остановил их на этом пути. Так, в Финляндии сторонникам антисоветской ориентации этой страны пришлось ликвидировать до 30 тысяч человек с помощью немцев-интервентов, чтобы сохранить буржуазно-демократическое государство. Жестоким террором и тоже приглашением интервентов была свергнута союзник РСФСР в Восточной Европе — Венгерская Советская Республика, продержавшаяся 133 дня. Убиты были и все руководители Баварской Советской Республики, политически тянувшейся к Советской России. Так что тенденция ориентации на нашу страну возникла в Европе задолго до 1945-го, о чем сокрушается псевдоисторик из США. Но всех носителей этой тенденции, даже если они приходили к власти, затем безжалостно уничтожали западные «борцы за демократию и самоопределение народов».

wikipedia.org / mil.ru / CC BY 4.0

С другой стороны, конечно, Сталин не переставал быть марксистом до конца жизни. Но его марксистское мировоззрение претерпело серьезные изменения. И применялось им, надо сказать, выборочно — когда жизнь позволяла.

«Единственным настоящим победителем Второй мировой войны был Сталин, и мы, наивные дурачки, сами увенчали его лаврами. Но все могло быть иначе», — иронизирует Times над концепцией книги.

Ирония верна лишь отчасти. Да, победителем был действительно советский народ. И советский солдат по-хозяйски ступал на территорию стран Восточной Европы. Но лишь потому, что США и Англия категорически не хотели воевать наравне с СССР.

Известно раздражение Сталина по этому поводу. Советскому лидеру было также жаль своих солдат и свой народ, как Рузвельту и Уинстону Черчиллю, и на него тоже было своего рода общественное давление, только деваться нам было некуда. Демократический Запад, кроме поставок по ленд-лизу, о которых с таким сожалением упоминается в книге, ничего нам не предоставил до середины 1944-го. Да и за поставки приходилось платить золотом.

wikipedia.org / BiblioArchives / LibraryArchives / Общественное достояние

И потому цифра потерь — многие миллионы погибших советских людей — обязывала Сталина действовать на освобожденных территориях энергично и решительно, чтобы исключить новую агрессию против СССР и создать пояс безопасности. Основным партнером нашей страны за рубежом к тому моменту более 20 лет были именно коммунистические партии, поэтому именно они возглавили правительства освобожденных Красной Армией стран. Но одновременно эти силы стояли во главе местного антифашистского сопротивления и за четыре года войны завоевали очень сильное влияние в своих странах. Так что, как правило, больших противоречий здесь не было.

Скажем, югославские коммунисты самостоятельно освободили половину страны. Чехословацкие, болгарские и албанские коммунисты явно были лидерами оппозиционных настроений. Но этим список тех стран, на решающее влияние в которых Сталин мог бы спокойно претендовать после 1945-го, не ограничивается. Коммунистические партизаны доминировали в Греции, Франции, Италии и были очень сильны в Бельгии и Голландии. Красная Армия стояла в Норвегии, Финляндии и Австрии. Но Сталин не желал обманывать партнеров по Ялтинским договоренностям, поскольку не любил, когда обманывают его самого, а кроме того, надеялся на выстраивание более справедливой и стабильной системы международных отношений после войны, что гарантировал ему Рузвельт.

И потому, как известно, Сталин с искренним сожалением отказал в серьезной поддержке Морису Торезу в Париже, Пальмиро Тольятти в Риме, Никосу Захариадису в Афинах и даже испанским коммунистам, жаждавшим реванша. Не проявил СССР большого интереса и к вьетнамской революции 1945-го, а также к тому факту, что в Бирме, Малайе, Таиланде, на Филиппинах наиболее боеспособные части партизан находились под командованием местных коммунистов. Обо всем этом американский автор, конечно, не пишет.

Однако умеренность и подчеркнутая сдержанность Сталина не была принята во внимание Западом, который все равно начал холодную войну и политику атомного шантажа. Это вероломство и было одной из причин ужесточения внешней и внутренней политики СССР во второй половине 40-х — начале 50-х годов. И, конечно же, автор книги «об агрессоре и выгодоприобретателе Сталине» не пишет об операции «Немыслимое», к которой вновь в последние дни приковано общественное внимание в связи с рассекречиванием западных архивов.

Согласно секретному досье (CAB 120/691), через несколько дней после взятия Берлина Красной Армией Черчилль поручил объединенному штабу планирования подготовить операцию под кодовым названием «Немыслимое» (Operation Unthinkable). Предполагалось, что западные союзники СССР в течение двух месяцев после капитуляции Германии должны будут провести масштабное наземное, воздушное и военно-морское наступление вглубь территорий, занятых Красной Армией в Европе. В планы операции также входили новое вторжение в Советский Союз и тотальное разрушение с воздуха советских городов с использованием ядерного оружия, которое уже тогда имелось у США.

wikipedia.org / U. S. Signal Corps - Library of Congress / Общественное достояние

Основной целью операции было навязать Советскому Союзу «волю США и Британской империи», отмечает Telegraph. В качестве пушечного мяса предполагалось использовать и пленные войска Вермахта, а также части СС. Но уж слишком общественное мнение западных стран было тогда настроено в пользу СССР — «креативный план» пришлось с сожалением отменить.

В этой истории масса интересных деталей и подводных камней, но американский автор ею не интересуется. Дело ясное: на такую книжку спонсоры денег не дадут — это вам не про кровожадного Сталина каля-маля рисовать.