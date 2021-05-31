Полиция Анапы проверяет информацию о попытке растления 11-летнего мальчика

Краснодар, 31 мая. Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о попытке совершения действий сексуального характера в отношении 11-летнего ребенка.

Об инциденте рассказала мама мальчика в социальных сетях. По ее словам, мужчина схватил ее сына, затащил в автомобиль и начал приставать. Предполагаемый педофил, с ее слов, предлагал школьнице «деньги, свою машину» в обмен на интимную близость.

Ребенку удалось вырваться и добежать до первого попавшегося дома. Там он попросил помощи у взрослых. Родители мальчика позднее сами задержали предполагаемого злоумышленника, они также написали заявление в полицию.

Сахалинскому педофилу, которого обвиняют в похищении, изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки, грозит пожизненный срок, сообщало издание Deita. Следствию удалось доказать его виновность, в том числе причастность к другим преступлениям.