Сибиряки проехались по крыше многоэтажки на электросамокате

Новосибирск, 31 мая. Мужчины, рассекающие по крыше многоэтажного дома на электросамокате, были замечены в Краснообске. Очевидцам удалось запечатлеть это на видео.

На видеозаписи видно, как на электросамокатах по крыше девятиэтажного дома катаются мужчины. Автор ролика утверждает, что на видео могуть быть запечатлены работники коммунальной службы. Мнения подписчиков под видео разделились. Некоторые осудили мужчин, подчеркнув опасность такого вида развлечения. Ведь любой из них мог потерять управление электротранспортом и сорваться вниз.

Кроме того, от подобных действий могли пострадать жильцы, ведь такие заезды могли спровоцировать появление трещин в потолках квартир. Однако нашлись и те, кто подчеркнул удобство гладкого покрытия и отсутствие машин и пешеходов.

Ранее сообщалось, что управлять электросамокатами в России могут разрешить только при наличии шлема и амуниции. Такие меры призваны уберечь водителей самокатов от серьезных травм.