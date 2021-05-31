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31 мая 17:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:03
Общество
Виталий Милонов поддержал антитабачную политику Роспотребнадзора
17:02
Экономика
Два крупных инвестпроекта по благоустройству Петербурга представят на ПМЭФ
17:01
Политика
Штаб-квартиру НАТО закрыли для белорусских представителей
17:00
Общество
Экономист назвал причины, почему Украина останется одной из самых бедных стран
16:59
Происшествия
СК проводит проверку после падения малыша из окна квартиры в Севастополе
16:56
Происшествия
Полиция Анапы проверяет информацию о попытке растления 11-летнего мальчика
16:54
Армия
Столтенберг объявил состав участников саммита НАТО в июне
16:54
Экономика
АвтоВАЗ приостанавливает производство из-за нехватки некоторых комплектующих
16:50
Общество
Мария Бутина предложила наградить за мужество инспектора ДПС в Новосибирске
16:50
Спорт
Билеты на перенесенные в Петербург матчи Евро-2020 поступят в продажу 2 июня
16:49
Общество
Раскрыта главная интрига конкурса «Детская Новая волна ― 2021» в Крыму
16:46
Общество
Сибиряки проехались по крыше многоэтажки на электросамокате
16:44
Происшествия
Сахалинские медики рассказали о самочувствии девочки, упавшей в медицинский раствор
16:41
Общество
Бывшую стройплощадку «Горская» превратят в «туристическую жемчужину» Петербурга
16:39
Армия
Столтенберг: НАТО хочет улучшить отношения с Россией
16:38
Происшествия
Блогеру Эдварду Билу продлили меру пресечения
16:37
Армия
Hot Cars: российский «Ночной охотник» заставит силы НАТО «молить о пощаде»
16:37
Экономика
Объем инвестиций в обновление «Горской» в Петербурге составит более 60 млрд рублей
16:35
Спорт
Дивеев назвал главную задачу сборной России на Евро-2020
16:32
Экономика
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
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Билеты на перенесенные в Петербург матчи Евро-2020 поступят в продажу 2 июня

Спорт
Билеты на перенесенные в Петербург матчи Евро-2020 поступят в продажу 2 июня
Невские Новости  /  Анна Карпова

Санкт-Петербург, 31 мая. Продажа билетов на матчи чемпионата Европы по футболу, перенесенные в Северную столицу из Дублина, откроется 2 июня.

Пресс-служба оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге сообщила, что 1 июня откроется продажа оставшихся билетов на матчи Евро-2020 в Северной столице и испанской Севилье. Приобрести их смогут болельщики, билеты которых на игры в Дублине и Бильбао были аннулированы и деньги которым были возвращены. На следующий день откроется продажа для всех остальных болельщиков. Фанатам также будут доступны оставшиеся билеты на матчи в Будапеште.

Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня. В Петербурге пройдут семь матчей континентального первенства, в том числе четвертьфинал турнира.

Ранее три игрока российской сборной досрочно завершили тренировку в Австрии. Далер Кузяев, Артем Дзюба и Вячеслав Караваев покинули занятие и отправились в отель.

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футбол петербург билеты евро-2020
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Все новости / Спорт / Билеты на перенесенные в Петербург матчи Евро-2020 поступят в продажу 2 июня
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