Билеты на перенесенные в Петербург матчи Евро-2020 поступят в продажу 2 июня

Санкт-Петербург, 31 мая. Продажа билетов на матчи чемпионата Европы по футболу, перенесенные в Северную столицу из Дублина, откроется 2 июня.

Пресс-служба оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге сообщила, что 1 июня откроется продажа оставшихся билетов на матчи Евро-2020 в Северной столице и испанской Севилье. Приобрести их смогут болельщики, билеты которых на игры в Дублине и Бильбао были аннулированы и деньги которым были возвращены. На следующий день откроется продажа для всех остальных болельщиков. Фанатам также будут доступны оставшиеся билеты на матчи в Будапеште.

Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня. В Петербурге пройдут семь матчей континентального первенства, в том числе четвертьфинал турнира.

Ранее три игрока российской сборной досрочно завершили тренировку в Австрии. Далер Кузяев, Артем Дзюба и Вячеслав Караваев покинули занятие и отправились в отель.