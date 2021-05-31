Сахалинские медики рассказали о самочувствии девочки, упавшей в медицинский раствор

Южно-Сахалинск, 31 мая. Врачи рассказали, как себя чувствует одна из воспитанниц детского сада, которая упала в 20-литровое ведро с дезинфицирующим средством.

Полуторагодовалый ребенок наглотался технической жидкости, сообщает Skr.su. Медсестра провела реанимационные мероприятия, после чего девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии. В настоящее время состояние ребенка стабилизировано и она находится с мамой. Будут проведены дальнейшие обследования для выявления ожогов верхних дыхательных путей и желудков.

Межрайонный следственный отдел организовал проверку по факту произошедшего. Ситуацию в детском учреждение держит на контроле министерство образования Сахалинской области.

Второй ребенок за три дня пострадал на детской площадке на улице Коллонтай в Петербурге, сообщал ФАН. Врачи рассказали, что вечером к ним привезли пострадавшего восьмилетнего мальчика.