Путин дал старт производству автомобилей Aurus. События дня

Путин дал старт серийному производству автомобилей Aurus

Президент Владимир Путин в формате видеосвязи принял участие в церемонии открытия предприятия по серийному выпуску российских автомобилей премиум-класса Aurus в Татарстане. Глава государства поблагодарил всех причастных к этому событию и назвал его значимым для нашего автопрома.

«Впервые в истории России фактически с нуля была создана целая линейка автомобилей представительского класса. <...> Рассчитываем, что серийный выпуск автомашин Aurus усилит присутствие российских автомашин на международном рынке, даст возможность нарастить экспорт высокотехнологичной продукции», — заявил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что Aurus — достойный и качественный автомобиль, соответствующий мировым стандартам. Президент неоднократно проводил свой тест-драйв премиального авто. В августе прошлого года российский лидер лично убедился в прекрасных характеристиках новинки отечественного автопрома, когда открыл движение на федеральной трассе «Таврида» в Крыму за рулем седана Aurus.