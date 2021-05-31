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31 мая 18:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:32
Наука
Назван фактор, который усугубляет воздействие алкоголя на печень
18:28
Политика
Чехия просит Россию не считать ее недружественным государством
18:27
Общество
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает часы переработки
18:27
Происшествия
Консультант Госдумы рассказала о состоянии здоровья после ДТП с блогером Билом
18:26
Наука
Доктор Мясников объяснил связь между клетчаткой и долголетием
18:25
Политика
Белоруссия угрожает выйти из проекта Е40 из-за действий Киева
18:25
Общество
Автоюрист усомнился в эффективности идеи установки алкозамков в России
18:22
ФАН-ТВ
Путин дал старт производству автомобилей Aurus. События дня
18:18
Общество
Главред тамбовского портала объяснила важность позитивных новостей в инфополе РФ
18:16
Общество
Рост подростковой преступности и суицидов: Митянина указала на последствия пандемии
18:14
Армия
МИД Турции: Анкара считает недопустимыми требования прекратить использование С-400
18:12
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов рассказал о неразделенной любви к Алике Смеховой
18:11
Экономика
Эксперт Шлеменков рассказал о новых стандартах качества жилья в Подмосковье
18:05
Армия
В Польше стартовали крупные военные учения Dragon-21
18:04
Новороссия
Французы просят Россию усмирить киевских силовиков в Донбассе
18:02
Армия
Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате армянского беспилотника на границе
18:00
США
Патриотизм и ветераны США: как пополняются ряды бомжей и психов экс-военными. Часть 2
17:59
Общество
Производить электроэнергию из мусора в Самарской области не разрешили жители
17:59
Шоу-бизнес
Сергей Галанин призвал фанатов Бузовой сделать выводы после скандала в Волгограде
17:58
ФАН-ТВ
«Не политический туризм»: депутат Алексей Журавлев рассказал о проблемах регионов
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Путин дал старт производству автомобилей Aurus. События дня

ФАН-ТВ
Путин дал старт производству автомобилей Aurus. События дня
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

 

Путин дал старт серийному производству автомобилей Aurus

Президент Владимир Путин в формате видеосвязи принял участие в церемонии открытия предприятия по серийному выпуску российских автомобилей премиум-класса Aurus в Татарстане. Глава государства поблагодарил всех причастных к этому событию и назвал его значимым для нашего автопрома.
«Впервые в истории России фактически с нуля была создана целая линейка автомобилей представительского класса. <...> Рассчитываем, что серийный выпуск автомашин Aurus усилит присутствие российских автомашин на международном рынке, даст возможность нарастить экспорт высокотехнологичной продукции», — заявил президент.
Владимир Путин подчеркнул, что Aurus — достойный и качественный автомобиль, соответствующий мировым стандартам. Президент неоднократно проводил свой тест-драйв премиального авто. В августе прошлого года российский лидер лично убедился в прекрасных характеристиках новинки отечественного автопрома, когда открыл движение на федеральной трассе «Таврида» в Крыму за рулем седана Aurus.

Правительство направит 33 млрд рублей на строительство школ

Путин дал старт производству автомобилей Aurus. События дня
Невские Новости  / Оксана Федянина

33 миллиарда рублей на строительство школ направит в этом году российское правительство. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе онлайн-совещания с вице-премьерами.
«По поручению президента ведется строительство новых школ. Часть из них уже готовы. Предстоит построить еще около 800. Создать дополнительные места для более 640 тысяч школьников. Средства на эти цели уже зарезервированы в бюджете. Из них на текущий год — почти 33 миллиарда рублей. Всего в ближайшие три года правительство направит около 145 миллиардов рублей», — отметил премьер-министр.
Кроме того, свыше 800 миллионов рублей будут дополнительно выделены на строительство ледовой арены в Новосибирске к молодежному Чемпионату мира по хоккею. Ожидается, что спортивный объект распахнет свои двери в следующем году.

Екатеринбургскому стрелку предъявили обвинение

Путин дал старт производству автомобилей Aurus. События дня
sledcom.ru  / Следственный комитет Российской Федерации

Екатеринбургскому стрелку предъявлено обвинение в покушении на убийство, а также в посягательстве на жизнь правоохранителя. В ходе допроса бывший сотрудник полиции не смог пояснить, ради чего открыл огонь из охотничьего карабина по прохожим с балкона своей квартиры. 48-летний Сергей Болков сегодня извинился перед родителями 9-летней девочки, которая получила ранение из-за беспорядочной пальбы нетрезвого стрелка. Также пострадал сотрудник Росгвардии, пуля попала ему в ногу. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ход расследования громкого дела под свой личный контроль.

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Все новости / ФАН-ТВ / Путин дал старт производству автомобилей Aurus. События дня
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