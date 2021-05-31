Путин дал старт производству автомобилей Aurus. События дня

Путин дал старт серийному производству автомобилей Aurus
Президент Владимир Путин в формате видеосвязи принял участие в церемонии открытия предприятия по серийному выпуску российских автомобилей премиум-класса Aurus в Татарстане. Глава государства поблагодарил всех причастных к этому событию и назвал его значимым для нашего автопрома.
«Впервые в истории России фактически с нуля была создана целая линейка автомобилей представительского класса. <...> Рассчитываем, что серийный выпуск автомашин Aurus усилит присутствие российских автомашин на международном рынке, даст возможность нарастить экспорт высокотехнологичной продукции», — заявил президент.
Владимир Путин подчеркнул, что Aurus — достойный и качественный автомобиль, соответствующий мировым стандартам. Президент неоднократно проводил свой тест-драйв премиального авто. В августе прошлого года российский лидер лично убедился в прекрасных характеристиках новинки отечественного автопрома, когда открыл движение на федеральной трассе «Таврида» в Крыму за рулем седана Aurus.
Правительство направит 33 млрд рублей на строительство школ
Невские Новости / Оксана Федянина
33 миллиарда рублей на строительство школ направит в этом году российское правительство. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе онлайн-совещания с вице-премьерами.
«По поручению президента ведется строительство новых школ. Часть из них уже готовы. Предстоит построить еще около 800. Создать дополнительные места для более 640 тысяч школьников. Средства на эти цели уже зарезервированы в бюджете. Из них на текущий год — почти 33 миллиарда рублей. Всего в ближайшие три года правительство направит около 145 миллиардов рублей», — отметил премьер-министр.
Кроме того, свыше 800 миллионов рублей будут дополнительно выделены на строительство ледовой арены в Новосибирске к молодежному Чемпионату мира по хоккею. Ожидается, что спортивный объект распахнет свои двери в следующем году.
Екатеринбургскому стрелку предъявили обвинение
sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации
Екатеринбургскому стрелку предъявлено обвинение в покушении на убийство, а также в посягательстве на жизнь правоохранителя. В ходе допроса бывший сотрудник полиции не смог пояснить, ради чего открыл огонь из охотничьего карабина по прохожим с балкона своей квартиры. 48-летний Сергей Болков сегодня извинился перед родителями 9-летней девочки, которая получила ранение из-за беспорядочной пальбы нетрезвого стрелка. Также пострадал сотрудник Росгвардии, пуля попала ему в ногу. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ход расследования громкого дела под свой личный контроль.