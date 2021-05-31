Столтенберг объявил состав участников саммита НАТО в июне

Брюссель, 31 мая. НАТО не приглашала Украину и Грузию к участию в саммите Североатлантического альянса 14 июня, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.

Соответствующее решение генсек НАТО Йенс Столтенберг озвучил на пресс-конференции в преддверии встреч руководителей внешнеполитических и военных ведомств стран Альянса в видеоформате. Он также отметил, что грядущее заседание продемонстрирует сближение позиций стран военного блока перед вызовами, которые бросает ему Китай.

Кроме того, представитель стран военного блока ранее отметил желание НАТО сблизиться с Россией. Аналогичную инициативу озвучил и глава МИД РФ Сергей Лавров — по его словам, сейчас в Москве ожидают от Альянса ответа на свои предложения по переговорному процессу. Он выразил надежду на то, что в НАТО возобладает здравый смысл в отношении конфронтационного курса против Российской Федерации.