Оттава, 31 мая. Вертолет Ми-28НМ заслуженно вошел в список культовой воздушной техники России. Этой машине попросту нет равных среди аналогов НАТО, пишет канадское издание Hot Cars.

В частности, журналисты обратили внимание на смертоносный Ми-28. Он назвал вертолет незаменимым атрибутом армии России в современном конфликте, приводит материал канадского издания «ПолитРоссия».

«Русские – одни из лучших людей в мире по проектированию военных самолетов. За последние 100 лет на каждый конфликт, в котором оказывались русские, у них была культовая воздушная техника», — сказано в публикации.

Ми-28НМ точно входит в этот список. Его вооружению позавидовал бы любой пилот вертолета, ведь этой машине просто нет равных, пишет Hot Cars. «Ночной охотник» появился в начале 1980-х годов и с тех пор считается особенной техникой. Пройдя через модернизацию, современный Ми-28НМ заставит любого в армии стран НАТО бежать и молить о пощаде, пишут аналитики.

Сейчас «Ночной охотник» способен обрушить поток смертоносного огня на врага, причем в любых погодных условиях, в любое время дня и ночи. При этом современная авионика обеспечивает ему отсутствие слепых зон в песчаных бурях и снежных метелях.

Ранее сообщалось, что предприятия российского оборонно-промышленного комплекса проведут модернизацию истребителя пятого поколения Су-57. Заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов отметил, что задача ОПК — обеспечить гарантированную безопасность страны.