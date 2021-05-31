Штаб-квартиру НАТО закрыли для белорусских представителей

Брюссель, 31 мая. Североатлантический альянс намерен ограничить доступ к своей штаб-квартире для представителей из Белоруссии. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

Тем самым в военном блоке поддержали бойкот стран ЕС в отношении Белоруссии. Связь между странами Европы и Минском резко ухудшилась после инцидента с экстренной посадкой лайнера авиакомпании Ryanair, который произошел 23 мая.

Рейс следовал из Афин в Вильнюс, когда его экипажу поступило сообщение о бомбе на борту, переданное белорусскими диспетчерами. Пилот принял решение о посадке самолета. Позже информация о минировании не подтвердилась. Одним из пассажиров рейса являлся скандально известный сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. В республике деятельность канала признана экстремистской, а его создатели были объявлены в розыск. После проверки документа Протасевича заключили под стражу. Реакция западных политиков не заставила себя ждать, те обвинили власти Белоруссии в незаконном перехвате самолета. Ряд европейских авиакомпаний отказался совершать рейсы над территорией республики.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о желании Североатлантического альянса улучшить отношения с Россией. Однако к участию к саммиту Альянса, который состоится 14 июня, Москву не пригласили.