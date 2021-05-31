Дивеев назвал главную задачу сборной России на Евро-2020

Вена, 31 мая. Защитник сборной России Игорь Дивеев поделился ожиданиями от чемпионата Европы по футболу и обозначил главную задачу национальной команды.

Игрок московского ЦСКА Игорь Дивеев летом этого года может впервые в карьере сыграть за сборную России на крупном международном турнире. В преддверии Евро-2020 защитник назвал главную, с его точки зрения, задачу национальной команды.

«На крупном международном турнире ты должен не **********. А чтобы не **********, ты должен вывалить из себя все, чему тебя научили. На Евро в каждом матче надо выдавать лучшую игру», — отметил Дивеев.

На Евро-2020 сборная России выступит в группе B. Соперниками команды Станислава Черчесова станут бельгийцы, финны и датчане. Матчи группового этапа российская сборная проведет 12, 16 и 21 июня соответственно.

Ранее полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне сломал нос в преддверии матча с Россией на Евро-2020. Травму футболист «Манчестер Сити» получил в финальном матче Лиги чемпионов.