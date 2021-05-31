Столтенберг: НАТО хочет улучшить отношения с Россией

Брюссель, 31 мая. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о желании Североатлантического альянса улучшить отношения с Россией.

Соответствующее заявление представитель Альянса озвучил в ходе пресс-конференции в преддверии встреч руководителей внешнеполитических и военных ведомств стран альянса в видеоформате. Главы МИД и оборонных ведомств планируют обсудить 1 июня на заседании НАТО ситуацию на Украине, в Белоруссии и подготовку к саммиту 14 июня.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил о готовности России вернуться к диалогу с НАТО. По его словам, сейчас Москва ждет от Альянса ответа на свои предложения. Вместе с этим он отметил, что в Европе немало тех, кто осознает контрпродуктивность конфронтационного курса в отношении России.