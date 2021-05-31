Главы МИД и минобороны стран НАТО обсудят 1 июня ситуации на Украине и в Белоруссии

Брюссель, 31 мая. Министры иностранных дел и обороны стран Североатлантического альянса обсудят ситуацию на Украине, в Белоруссии и Афганистане, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Саммит Альянса состоится 1 июня. Во время его проведения политики также поднимут вопросы о подготовке к заседанию 14 июня, сообщил Столтенберг во время пресс-конференции в преддверии встречи глав военных и внешнеполитических ведомств стран НАТО.

Ранее стало известно, что Украину не допустили к участию в будущей встерче стран Альянса. По мнению киевских экспертов, отсутствие приглашения для Киева на саммит является вполне логичным, поскольку Украина вряд ли станет членом НАТО в ближайшем будущем.