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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:32
Наука
Назван фактор, который усугубляет воздействие алкоголя на печень
18:28
Политика
Чехия просит Россию не считать ее недружественным государством
18:27
Общество
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает часы переработки
18:27
Происшествия
Консультант Госдумы рассказала о состоянии здоровья после ДТП с блогером Билом
18:26
Наука
Доктор Мясников объяснил связь между клетчаткой и долголетием
18:25
Политика
Белоруссия угрожает выйти из проекта Е40 из-за действий Киева
18:25
Общество
Автоюрист усомнился в эффективности идеи установки алкозамков в России
18:22
ФАН-ТВ
Путин дал старт производству автомобилей Aurus. События дня
18:18
Общество
Главред тамбовского портала объяснила важность позитивных новостей в инфополе РФ
18:16
Общество
Рост подростковой преступности и суицидов: Митянина указала на последствия пандемии
18:14
Армия
МИД Турции: Анкара считает недопустимыми требования прекратить использование С-400
18:12
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов рассказал о неразделенной любви к Алике Смеховой
18:11
Экономика
Эксперт Шлеменков рассказал о новых стандартах качества жилья в Подмосковье
18:05
Армия
В Польше стартовали крупные военные учения Dragon-21
18:04
Новороссия
Французы просят Россию усмирить киевских силовиков в Донбассе
18:02
Армия
Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате армянского беспилотника на границе
18:00
США
Патриотизм и ветераны США: как пополняются ряды бомжей и психов экс-военными. Часть 2
17:59
Общество
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Виталий Милонов поддержал антитабачную политику Роспотребнадзора

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Общество
Виталий Милонов поддержал антитабачную политику Роспотребнадзора
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Санкт-Петербург, 31 мая. Во Всемирный день без табака Роспотребнадзор напомнил россиянам, какие угрозы здоровью несет за собой курение. В частности, по имеющимся данным, любителям сигарет труднее переносить заболевание COVID-19, ведь их легкие уже повреждены.

О том, чему антитабачной политике государства стоит уделить особое внимание, в беседе с ФАН поделился депутат Государственной думы Виталий Милонов.

«Считаю, что необходима более активная социальная реклама, потому что нигде в открытом доступе не говорится о вреде электронных сигарет и испарителей. У людей создается ложное ощущение, что эти средства употребления никотина более безопасны, чем, собственно говоря, сигареты», — делится мнением парламентарий.

Виталий Милонов поддержал антитабачную политику Роспотребнадзора
pixabay.com  / 

Выражая солидарность с активной работой ведомства, политик подчеркивает, что любая пропаганда о якобы безопасных видах табака — ложная и вредоносная. Ведь нет никаких доказательств того, что альтернативные формы курения наносят организму меньший вред, чем привычные нам сигареты.

«Есть проблема, связанная с распространителями так называемых вейпов и электронных сигарет, которые отказываются подчиниться федеральному законодательству и прятать свои приспособления так же, как прячут сигареты. Поэтому надо ужесточить ответственность за продажу табачной продукции с нарушением установленных норм. Нынешние штрафы не работают», — предлагает решение проблемы государственный деятель.

Виталий Милонов поддержал антитабачную политику Роспотребнадзора
freepik.com  / Designed by Freepik

В заключение политик согласился с тем, что Роспотребнадзору стоит чаще говорить о связи коронавирусной инфекции с тем образом жизни, который ведут многие россияне.

«Последствия для сосудов от COVID-19 очень серьезные, а табак — это то, что и без заболевания нарушает кровообращение. И, конечно, табак плюс ковид, как и алкоголь плюс ковид — это очень опасная вещь. Ни в коем случае это нельзя сочетать», — резюмирует Виталий Милонов.

За ужесточение мер в борьбе с курением ранее выступила и Елена Бабич, руководитель движения «Санкт-Петербург — духовная столица». Так, общественный деятель предложила ударить рублем по карману курильщиков, значительно увеличив стоимость сигарет.

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Все новости / Общество / Виталий Милонов поддержал антитабачную политику Роспотребнадзора
милонов роспотребнадзор антитабачная политика
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