Виталий Милонов поддержал антитабачную политику Роспотребнадзора

Санкт-Петербург, 31 мая. Во Всемирный день без табака Роспотребнадзор напомнил россиянам, какие угрозы здоровью несет за собой курение. В частности, по имеющимся данным, любителям сигарет труднее переносить заболевание COVID-19, ведь их легкие уже повреждены.

О том, чему антитабачной политике государства стоит уделить особое внимание, в беседе с ФАН поделился депутат Государственной думы Виталий Милонов.

«Считаю, что необходима более активная социальная реклама, потому что нигде в открытом доступе не говорится о вреде электронных сигарет и испарителей. У людей создается ложное ощущение, что эти средства употребления никотина более безопасны, чем, собственно говоря, сигареты», — делится мнением парламентарий.

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Выражая солидарность с активной работой ведомства, политик подчеркивает, что любая пропаганда о якобы безопасных видах табака — ложная и вредоносная. Ведь нет никаких доказательств того, что альтернативные формы курения наносят организму меньший вред, чем привычные нам сигареты.

«Есть проблема, связанная с распространителями так называемых вейпов и электронных сигарет, которые отказываются подчиниться федеральному законодательству и прятать свои приспособления так же, как прячут сигареты. Поэтому надо ужесточить ответственность за продажу табачной продукции с нарушением установленных норм. Нынешние штрафы не работают», — предлагает решение проблемы государственный деятель.

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В заключение политик согласился с тем, что Роспотребнадзору стоит чаще говорить о связи коронавирусной инфекции с тем образом жизни, который ведут многие россияне.

«Последствия для сосудов от COVID-19 очень серьезные, а табак — это то, что и без заболевания нарушает кровообращение. И, конечно, табак плюс ковид, как и алкоголь плюс ковид — это очень опасная вещь. Ни в коем случае это нельзя сочетать», — резюмирует Виталий Милонов.

За ужесточение мер в борьбе с курением ранее выступила и Елена Бабич, руководитель движения «Санкт-Петербург — духовная столица». Так, общественный деятель предложила ударить рублем по карману курильщиков, значительно увеличив стоимость сигарет.