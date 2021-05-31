Вооруженный мужчина устроил стрельбу в Воронеже

Воронеж, 31 мая. Мужчина устроил стрельбу из ружья во время конфликта со знакомым, который украл у него 7 тыс. рублей.

Инцидент произошел 20 мая в поселке Придонский. Вооруженный мужчина подъехал на машине к группе выпивающих алкоголь мужчин, среди которых находился укравший у него деньги знакомый. На почве конфликта подозреваемый выстрелил из окна машины и попал в 33-летнего мужчину, который стоял рядом.

Раненый мужчина скончался в больнице, информации о состоянии других участников конфликта не поступало. По предварительной информации, стрелявший был трезв и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Сахалинец выстрелил приятелю в голову из ракетницы, сообщал ФАН. Мужчине потребовалась медицинская помощь.