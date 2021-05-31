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31 мая 17:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:03
Общество
Виталий Милонов поддержал антитабачную политику Роспотребнадзора
17:02
Экономика
Два крупных инвестпроекта по благоустройству Петербурга представят на ПМЭФ
17:01
Политика
Штаб-квартиру НАТО закрыли для белорусских представителей
17:00
Общество
Экономист назвал причины, почему Украина останется одной из самых бедных стран
16:59
Происшествия
СК проводит проверку после падения малыша из окна квартиры в Севастополе
16:56
Происшествия
Полиция Анапы проверяет информацию о попытке растления 11-летнего мальчика
16:54
Армия
Столтенберг объявил состав участников саммита НАТО в июне
16:54
Экономика
АвтоВАЗ приостанавливает производство из-за нехватки некоторых комплектующих
16:50
Общество
Мария Бутина предложила наградить за мужество инспектора ДПС в Новосибирске
16:50
Спорт
Билеты на перенесенные в Петербург матчи Евро-2020 поступят в продажу 2 июня
16:49
Общество
Раскрыта главная интрига конкурса «Детская Новая волна ― 2021» в Крыму
16:46
Общество
Сибиряки проехались по крыше многоэтажки на электросамокате
16:44
Происшествия
Сахалинские медики рассказали о самочувствии девочки, упавшей в медицинский раствор
16:41
Общество
Бывшую стройплощадку «Горская» превратят в «туристическую жемчужину» Петербурга
16:39
Армия
Столтенберг: НАТО хочет улучшить отношения с Россией
16:38
Происшествия
Блогеру Эдварду Билу продлили меру пресечения
16:37
Армия
Hot Cars: российский «Ночной охотник» заставит силы НАТО «молить о пощаде»
16:37
Экономика
Объем инвестиций в обновление «Горской» в Петербурге составит более 60 млрд рублей
16:35
Спорт
Дивеев назвал главную задачу сборной России на Евро-2020
16:32
Экономика
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
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Вирусолог назвал аферой заявление ученого из США о новых пандемиях коронавируса

Общество
Вирусолог назвал аферой заявление ученого из США о новых пандемиях коронавируса
Global Look Press  /  Nick Zonna/Keystone Press Agency

Москва, 31 мая. Ученый из США Питер Хотез попытался заявить о себе, выдвигая теорию о пандемиях в 2026 и 2032 годах. Таким мнением поделился российский эксперт Сергей Нетесов.

Ученые не обладают данными, которые бы позволили отслеживать грядущие пандемии, отметил завлабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Нетесов в беседе с «Общественной службой новостей». Один из ведущих специалистов по коронавирусным инфекциям, американский ученый Питер Хотез считает, что человечество должно понять причину возникновения COVID-19, иначе оно может столкнуться с COVID-26 и COVID-32.

По словам Сергея Нетесова, такое заявления не подкреплено научными данными и является аферой. Подобные вспышки невозможно проанализировать за несколько лет, уверен ученый.

Ранее сообщалось, что в Ухане еще до пандемии от коронавируса скончалась жена сотрудника лаборатории. Смерть супруги работника уханьской лаборатории была признаком способности вируса распространяться среди людей.

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пандемия коронавирус COVID-19
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