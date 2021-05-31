Вирусолог назвал аферой заявление ученого из США о новых пандемиях коронавируса

Москва, 31 мая. Ученый из США Питер Хотез попытался заявить о себе, выдвигая теорию о пандемиях в 2026 и 2032 годах. Таким мнением поделился российский эксперт Сергей Нетесов.

Ученые не обладают данными, которые бы позволили отслеживать грядущие пандемии, отметил завлабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Нетесов в беседе с «Общественной службой новостей». Один из ведущих специалистов по коронавирусным инфекциям, американский ученый Питер Хотез считает, что человечество должно понять причину возникновения COVID-19, иначе оно может столкнуться с COVID-26 и COVID-32.

По словам Сергея Нетесова, такое заявления не подкреплено научными данными и является аферой. Подобные вспышки невозможно проанализировать за несколько лет, уверен ученый.

Ранее сообщалось, что в Ухане еще до пандемии от коронавируса скончалась жена сотрудника лаборатории. Смерть супруги работника уханьской лаборатории была признаком способности вируса распространяться среди людей.