Поклонники назвали красавицей «лысую» Чулпан Хаматову

Москва, 31 мая. Актриса Елизавета Боярская опубликовала необычный снимок с коллегами, показав фанатам «лысую» Чулпан Хаматову. Поклонники звезды посчитали ее красавицей и без волос.

Хаматова на опубликованном в Instagram снимке предстала в необычном образе. Звезда запечатлелась «лысой». Вероятно, такой внешний вид потребовался ей для роли.

Автор снимка оставила под публикацией геопозицию, чтобы показать фанатам, где в таком образе появилась Хаматова. Звезды сыграли на сцене «Театра Наций».

«Давненько мы не играли «Иванова»! Соскучились очень!» — отметила под снимком звезда фильма «Статус: свободен».

На селфи-кадре также присутствуют актриса Марианна Шульц и сама Боярская. Подписчики дочери именитого «мушкетера» оставили восхищенные комментарии, назвав Хаматову красавицей, несмотря на прическу.

«Какая Чулпан красивая, даже без волос» «Чулпан, вы совершенство», — похвалили актрису подписчики Боярской.

Имя Хаматовой редко попадает в заголовки скандальных газет. Однако в некоторых случаях возмущается домыслами и сплетнями. В прошлом году звезде приписали новую беременность. Журналистам на вопрос о сроке она посоветовала поискать информацию в Сети.