Банк России назвал минимальный лимит для денежных переводов через СБП

Москва, 31 мая. Минимальный лимит для денежных переводов россиян через Систему быстрых платежей (СБП) в банках не может быть ниже 150 тысяч рублей в сутки. Об этом сообщили в Центральном банке РФ.

Кредитные организации должныбудут изменить свои лимиты до 1 октября 2021 года. Это позволит увеличить доступность переводов через СБП для граждан, отмечают в финансовом регуляторе.

Банк России запустил Систему быстрых платежей в РФ в начале 2019 года. Она дает возможность клиентам подключенных к ней банков переводить друг другу денежные средства по номеру телефона, а также оплачивать покупки в магазинах по QR-кодам.

Центробанк РФ ранее сообщил о намерении увеличить число переводов с помощью Системы быстрых платежей до 25%. Достичь поставленных целей регулятор намерен до 2023 года.