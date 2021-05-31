Чешские СМИ заявили, что Гамачек мог раскрыть чешских шпионов в России

Прага, 31 мая. Глава МВД Чехии Ян Гамачек мог «помочь» Кремлю раскрыть агентов республики в России, заявило чешское издание «Список».

Журналисты сообщили, что своим выступлением на Чешском национальном телевидении политик поставил под угрозу работу спецслужб страны за рубежом и раскрыл их агентов в РФ.

«У вице-премьера и министра внутренних дел возникла дальнейшая проблема. Согласно специалистам в сфере безопасности, он, очевидно, поставил под угрозу работу чешских спецслужб», — пишут авторы материала.

Как утверждает издание, Гамачек озвучил информацию, что спецслужбы Чехии срочно стали отзывать своих сотрудников из России еще до того, как огласке предали инцидент во Врбетице. Министр внутренних дел не имеет права делать подобные заявления о работе разведки за рубежом, отмечает СМИ.

На прошлой неделе в Сети появилось видео, где часть работников российского посольства выехала из здания дипмиссии в чешской столице.