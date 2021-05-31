Чешские СМИ заявили, что Гамачек мог раскрыть чешских шпионов в России

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
31 мая 17:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:03
Общество
Виталий Милонов поддержал антитабачную политику Роспотребнадзора
17:02
Экономика
Два крупных инвестпроекта по благоустройству Петербурга представят на ПМЭФ
17:01
Политика
Штаб-квартиру НАТО закрыли для белорусских представителей
17:00
Общество
Экономист назвал причины, почему Украина останется одной из самых бедных стран
16:59
Происшествия
СК проводит проверку после падения малыша из окна квартиры в Севастополе
16:56
Происшествия
Полиция Анапы проверяет информацию о попытке растления 11-летнего мальчика
16:54
Армия
Столтенберг объявил состав участников саммита НАТО в июне
16:54
Экономика
АвтоВАЗ приостанавливает производство из-за нехватки некоторых комплектующих
16:50
Общество
Мария Бутина предложила наградить за мужество инспектора ДПС в Новосибирске
16:50
Спорт
Билеты на перенесенные в Петербург матчи Евро-2020 поступят в продажу 2 июня
16:49
Общество
Раскрыта главная интрига конкурса «Детская Новая волна ― 2021» в Крыму
16:46
Общество
Сибиряки проехались по крыше многоэтажки на электросамокате
16:44
Происшествия
Сахалинские медики рассказали о самочувствии девочки, упавшей в медицинский раствор
16:41
Общество
Бывшую стройплощадку «Горская» превратят в «туристическую жемчужину» Петербурга
16:39
Армия
Столтенберг: НАТО хочет улучшить отношения с Россией
16:38
Происшествия
Блогеру Эдварду Билу продлили меру пресечения
16:37
Армия
Hot Cars: российский «Ночной охотник» заставит силы НАТО «молить о пощаде»
16:37
Экономика
Объем инвестиций в обновление «Горской» в Петербурге составит более 60 млрд рублей
16:35
Спорт
Дивеев назвал главную задачу сборной России на Евро-2020
16:32
Экономика
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Все новости
31 мая 17:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:03
Общество
Виталий Милонов поддержал антитабачную политику Роспотребнадзора
17:02
Экономика
Два крупных инвестпроекта по благоустройству Петербурга представят на ПМЭФ
17:01
Политика
Штаб-квартиру НАТО закрыли для белорусских представителей
17:00
Общество
Экономист назвал причины, почему Украина останется одной из самых бедных стран
16:59
Происшествия
СК проводит проверку после падения малыша из окна квартиры в Севастополе
16:56
Происшествия
Полиция Анапы проверяет информацию о попытке растления 11-летнего мальчика
16:54
Армия
Столтенберг объявил состав участников саммита НАТО в июне
16:54
Экономика
АвтоВАЗ приостанавливает производство из-за нехватки некоторых комплектующих
16:50
Общество
Мария Бутина предложила наградить за мужество инспектора ДПС в Новосибирске
16:50
Спорт
Билеты на перенесенные в Петербург матчи Евро-2020 поступят в продажу 2 июня
16:49
Общество
Раскрыта главная интрига конкурса «Детская Новая волна ― 2021» в Крыму
16:46
Общество
Сибиряки проехались по крыше многоэтажки на электросамокате
16:44
Происшествия
Сахалинские медики рассказали о самочувствии девочки, упавшей в медицинский раствор
16:41
Общество
Бывшую стройплощадку «Горская» превратят в «туристическую жемчужину» Петербурга
16:39
Армия
Столтенберг: НАТО хочет улучшить отношения с Россией
16:38
Происшествия
Блогеру Эдварду Билу продлили меру пресечения
16:37
Армия
Hot Cars: российский «Ночной охотник» заставит силы НАТО «молить о пощаде»
16:37
Экономика
Объем инвестиций в обновление «Горской» в Петербурге составит более 60 млрд рублей
16:35
Спорт
Дивеев назвал главную задачу сборной России на Евро-2020
16:32
Экономика
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Все новости

Чешские СМИ заявили, что Гамачек мог раскрыть чешских шпионов в России

Политика
Чешские СМИ заявили, что Гамачек мог раскрыть чешских шпионов в России
unsplash.com  /  Polina Podlesnaya

Прага, 31 мая. Глава МВД Чехии Ян Гамачек мог «помочь» Кремлю раскрыть агентов республики в России, заявило чешское издание «Список».

Журналисты сообщили, что своим выступлением на Чешском национальном телевидении политик поставил под угрозу работу спецслужб страны за рубежом и раскрыл их агентов в РФ.

«У вице-премьера и министра внутренних дел возникла дальнейшая проблема. Согласно специалистам в сфере безопасности, он, очевидно, поставил под угрозу работу чешских спецслужб», — пишут авторы материала.

Как утверждает издание, Гамачек озвучил информацию, что спецслужбы Чехии срочно стали отзывать своих сотрудников из России еще до того, как огласке предали инцидент во Врбетице. Министр внутренних дел не имеет права делать подобные заявления о работе разведки за рубежом, отмечает СМИ.

На прошлой неделе в Сети появилось видео, где часть работников российского посольства выехала из здания дипмиссии в чешской столице.

Вернуться назад

россия чехия гамачек
Комментировать
Самое популярное
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 164501 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Политика 86591 31 мая 2021
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Спорт 53966 29 мая 2021
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Одна фраза Путина лишила Ан-26 надежд на будущее
Экономика 39934 28 мая 2021
Одна фраза Путина лишила Ан-26 надежд на будущее
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Общество 37798 29 мая 2021
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Все новости / Политика / Чешские СМИ заявили, что Гамачек мог раскрыть чешских шпионов в России
Рейтинг@Mail.ru