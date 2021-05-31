Россиянам рассказали, каких изменений в законах стоит ждать этим летом

Москва, 31 мая. Целый комплекс законодательных изменений начнет действовать в России в течение летнего периода.

Граждане страны увидят новые корректировки к законам после того, как начнется лето. Автолюбителям необходимо будет внимательнее заниматься «обувкой» автомобиля, а пенсионерам — определиться с картами для получения социальной поддержки.

Как передает «Общественная служба новостей», в случае отсутствия ремня безопасности в автомобиле его владельцу выпишут штраф. Помимо этого, несезонный комплект шин также станет причиной для получения соответствующей квитанции.

Еще одно нововведение, которое затронет жизнь автомобилистов, — это транспортировка газовых баллонов. В случае отсутствия необходимых документов будет выписываться штраф. Если же штрафы имеются у зарубежных перевозчиков, то они не смогут покинуть Россию, не оплатив задолженность.

Начиная с 1 июня в стране заканчивается соглашение по ценовой заморозке на ряд продуктов. Так, в правительстве прогнозируют некоторое повышение стоимости подсолнечного масла. С 5 числа в России будет ограничен вывоз за границу гречихи и круп.

Пенсионерам необходимо будет подтверждать место жительства с целью сохранения за собой повышенной пенсии. Также представителям старшего поколения важно обратить внимание на то, что с начала лета все пособия будут переводиться только на карты системы «Мир».

Еще одним масштабным изменением станет вступление в силу закона о просветительской деятельности, который ограничит детей школьного возраста и студентов от замены исторических фактов на иллюзорные «новые сведения». Ранее также стало известно о грядущих изменениях в области ЖКХ.