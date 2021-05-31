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31 мая 20:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:04
Общество
Эксперт объяснил, почему во время ливней Симферополь затапливает, а асфальт всплывает
20:03
Общество
Ограничение авиасообщения между Россией и Турцией продлят после 1 июня
20:03
Шоу-бизнес
Елена Проклова рассказала, как ее «рвало» из-за домогательств известного актера
20:02
Весь мир
Канадские полицейские убили 26-летнюю девушку у нее дома
20:00
ФАН-ТВ
«JourФак Манукяна». Небо. Самолет. Лукашенко
19:57
Общество
Вертикальный спецвыпуск «Смешариков» выйдет к 18-летию мультсериала
19:57
Политика
Макрон потребовал объяснений от Дании и США после скандала со слежкой
19:56
Политика
В Совбезе заявили о силовых и экономических мерах для пресечения внешних угроз России
19:55
Общество
Пассажир такси в Петербурге спас водителя, которому стало плохо за рулем
19:52
Общество
Крымский блогер рассказал о плюсах и минусах отдыха на «крымских Мальдивах»
19:51
Латинская Америка
Кастильо против Фухимори: итоги предвыборных дебатов в Перу
19:50
Латинская Америка
ООН требует от Дуке расследовать гибель митингующих
19:49
Общество
Власти Турции надеются на скорое восстановление авиасообщения с Россией
19:41
Происшествия
Оправдывавшей терроризм активистке «Левого сопротивления» вынесли приговор
19:41
Общество
Участники ПМЭФ-2021 обсудят создание в Петербурге ТПУ по аналогии с Москвой
19:40
Происшествия
Колокольцев представил нового руководителя ГУ МВД в Саратовской области
19:40
Происшествия
Женщина за рулем «Лады-Калины» сбила двух человек в Казани
19:39
Политика
Борис Грызлов оценил предварительное голосование «Единой России»
19:37
Экономика
Дефицит кормов не прогнозируют в Россельхознадзоре
19:36
Экономика
ОПЕК прогнозирует дефицит нефти на уровне 1,4 млн баррелей в сутки по итогам года
Все новости

«JourФак Манукяна». Небо. Самолет. Лукашенко

ФАН-ТВ
«JourФак Манукяна». Небо. Самолет. Лукашенко

На минувшей неделе все взоры зарубежных СМИ были обращены на Белоруссию. Теме с задержанием Романа Протасевича и Софии Сапеги, а также визита Александра Лукашенко в Россию для встречи с Владимиром Путиным, посвящен новый выпуск проекта ФАН «JourФак Манукяна». Известный блогер Вадим Манукян оценил эти громкие события и представил свой анализ того, что за ними может последовать дальше.

Новость о задержании одного из руководителей телеграм-канала, который прошлым летом фактически выводил белорусов на несанкционированные акции и провоцировал их на силовые действия потрясла весь мир. Роман Протасевич и София Сапега всю минувшую неделю не сходили с полос мировых СМИ. Сам Протасевич в прошлом успел засветиться далеко не с гуманитарной миссией на Донбассе.

Финальный аккорд отдыха в солнечной Греции явно не задался у этой пары. Они вместо Вильнюса внезапно очутились в Минске. Вместо штаб-квартиры авантюристов в столице Литвы их доставили туда, где их уже давно ждали уголовные дела. Благодаря сообщению о ложном минировании, которое предположительно поступило из Швейцарии, любителей вести экстремистские и террористические телеграм-каналы посадили за решетку.

В Европе эту новость встретили истерикой. Некоторые руководители европейских стран уже пообещали Белоруссии новый пакет санкций. Мэр Риги пошел на самовольный поступок и во время проведения чемпионата мира по хоккею позволил себе демарш с заменой флага. Он водрузил на флагштоке в центре города вместо белорусского флага знамя коллаборационистов. Именно с ним разгуливали протестующие в Белоруссии минувшим летом. Ряд команд-участниц чемпионата мира отреагировали на это хамство и потребовали снять флаги своих стран в знак солидарности с Белоруссией.

Что касается США, то там реакция была более сдержанная. Да, они вместе с Европой готовят новые санкции против Лукашенко, но Джо Байден до женевской встречи с Владимиром Путиным пока притих.

А тем временем Александр Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с президентом России. Лидеры двух государств сначала провели официальные переговоры, а потом выходные в неформальной обстановке.

Российские экстремисты и белорусские террористы, которые покинули свои государства, очевидно пытаются синхронизировать протесты в двух странах. Впереди выборы в Госдуму и, наверняка, найдется много желающих помешать их спокойному проведению. Однако авантюристов и реваншистов мы обязательно разгромим в рамках правового поля. Справедливое возмездие неизбежно.

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Все новости / ФАН-ТВ / «JourФак Манукяна». Небо. Самолет. Лукашенко
белоруссия лукашенко вадим манукян jourфак манукяна протасевич
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