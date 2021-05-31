«JourФак Манукяна». Небо. Самолет. Лукашенко

На минувшей неделе все взоры зарубежных СМИ были обращены на Белоруссию. Теме с задержанием Романа Протасевича и Софии Сапеги, а также визита Александра Лукашенко в Россию для встречи с Владимиром Путиным, посвящен новый выпуск проекта ФАН «JourФак Манукяна». Известный блогер Вадим Манукян оценил эти громкие события и представил свой анализ того, что за ними может последовать дальше.

Новость о задержании одного из руководителей телеграм-канала, который прошлым летом фактически выводил белорусов на несанкционированные акции и провоцировал их на силовые действия потрясла весь мир. Роман Протасевич и София Сапега всю минувшую неделю не сходили с полос мировых СМИ. Сам Протасевич в прошлом успел засветиться далеко не с гуманитарной миссией на Донбассе.

Финальный аккорд отдыха в солнечной Греции явно не задался у этой пары. Они вместо Вильнюса внезапно очутились в Минске. Вместо штаб-квартиры авантюристов в столице Литвы их доставили туда, где их уже давно ждали уголовные дела. Благодаря сообщению о ложном минировании, которое предположительно поступило из Швейцарии, любителей вести экстремистские и террористические телеграм-каналы посадили за решетку.

В Европе эту новость встретили истерикой. Некоторые руководители европейских стран уже пообещали Белоруссии новый пакет санкций. Мэр Риги пошел на самовольный поступок и во время проведения чемпионата мира по хоккею позволил себе демарш с заменой флага. Он водрузил на флагштоке в центре города вместо белорусского флага знамя коллаборационистов. Именно с ним разгуливали протестующие в Белоруссии минувшим летом. Ряд команд-участниц чемпионата мира отреагировали на это хамство и потребовали снять флаги своих стран в знак солидарности с Белоруссией.

Что касается США, то там реакция была более сдержанная. Да, они вместе с Европой готовят новые санкции против Лукашенко, но Джо Байден до женевской встречи с Владимиром Путиным пока притих.

А тем временем Александр Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с президентом России. Лидеры двух государств сначала провели официальные переговоры, а потом выходные в неформальной обстановке.

Российские экстремисты и белорусские террористы, которые покинули свои государства, очевидно пытаются синхронизировать протесты в двух странах. Впереди выборы в Госдуму и, наверняка, найдется много желающих помешать их спокойному проведению. Однако авантюристов и реваншистов мы обязательно разгромим в рамках правового поля. Справедливое возмездие неизбежно.