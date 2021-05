Кровавый уик-энд: за выходные в США погибли 12 человек, несколько десятков получили ранения

Соединенные Штаты пережили очередной кровавый уик-энд. Один из самых громких случаев произошел в Майами: трое неизвестных расстреляли толпу, пришедшую на концерт — два человека погибли, более 20 получили ранения. Также не в первый раз отметились Чикаго и Балтимор. Подробнее об очередном кровавом уик-энде в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Расстрел толпы в Майами

Самый громкий эпизод за выходные произошел в городе Хайалиа в округе Майами штат Флорида. По данным полиции, утром в воскресенье трое неизвестных на белом Nissan Pathfinder подъехали к банкетному залу «Эль-Мула» в торговом центре Country Club, где в это время проходил концерт, и открыли огонь по толпе. Преступники были вооружены винтовками и пистолетами.

В результате перестрелки двое скончались на месте и еще 25 человек получили ранения.

«Я нахожусь на месте трусливого акта насилия с применением оружия, в результате которого было ранено более 20 человек и двое скончались. Это убийцы, без разбора стреляли в толпу. Мои глубочайшие соболезнования семье погибших», — написал у себя на странице в Twitter директор департамента полиции Майами Альфредо Рамирес.

I am at the scene of another targeted and cowardly act of gun violence, where over 20 victims were shot and 2 have sadly died. These are cold blooded murderers that shot indiscriminately into a crowd and we will seek justice. My deepest condolences to the family of the victims. — Alfredo "Freddy" Ramirez III (@MDPD_Director) May 30, 2021

Пострадавших доставили в больницы округа Бровард и Майами-Дейд. Позже стало известно имя одного из погибших — Клейтон Диллрад.

#BREAKING — 20-25 people shot, 2 confirmed dead in NW Miami Dade. This happening at El Mula Banquet Hall in the Country Club Shopping Center. pic.twitter.com/979UhADfsR — Parker Branton (@ParkerBranton) May 30, 2021

One of the two who died identified by family as Clayton Dillard. pic.twitter.com/Wmf79bBmln — Parker Branton (@ParkerBranton) May 30, 2021

В настоящее время преступников разыскивают. Бизнесмен и телеведущий ливанского происхождения Маркус Лемонис написал у себя в Twitter, что заплатит 100 тыс. долларов за информацию о стрелявших.

I’m offering a $100,000 reward to help authorities in my hometown @MiamiDadePD arrest and convict the suspect/suspects .. pass this on .. https://t.co/f9muvEqmp4 — Marcus Lemonis (@marcuslemonis) May 30, 2021

Губернатор Флориды Рон Десантис также прокомментировал происшествие: он написал у себя Twitter, что скорбит о жертвах, и призвал полицейских найти винновых в гибели.

«Мы работаем с местными властями, чтобы привлечь к ответственности виновных. Правосудие должно быть быстрым и суровым!» — заявил он.

We mourn the loss of the two victims and are praying for the recovery of the more than 20 people injured at El Mula Banquet Hall near Hialeah. We are working with local authorities to bring justice to the perpetrators. Justice needs to be swift & severe! https://t.co/O8S8XllmIT — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) May 30, 2021

Стрельба в торговом центре в Пенсильвании

Еще одна стрельба в общественном месте произошла в торговом центре Ross Park в городе Росс Тауншип, округ Аллегени, Пенсильвания. Там повздорили несколько подростков, и кто-то из них начал стрельбу. В результате два человека получили незначительные ранения. Двое из трех стрелявших задержаны.

Two People Arrested, Police Looking For A Third After Shots Fired At Ross Park Mall – Pittsburgh https://t.co/TAWzfx7mv0 — Blue Lives Matter (@RetiredNYCPD) May 30, 2021

#NEW: Police are still actively searching the neighborhood behind Ross Park Mall. They are also stopping cars. @KDKA pic.twitter.com/Aul4irgxk9 — MEGHAN SCHILLER (@MeghanKDKA) May 29, 2021

17 раненых в Чикаго

Традиционно высокий уровень насилия с применением оружия регистрируют в Чикаго: в эти выходные были убиты двое и ранены 17 человек.

В субботу вечером в перестрелке на Логан-сквер в северо-западной части города в результате нападения был убит 29-летний мужчина. Он получил ранения в руку и ногу и был доставлен в медицинский центр Иллинойса, где скончался.

17 shot in 5 hours overnight in Chicago, shootings now up 36% over last year https://t.co/u68SjxVpeW — MAGA (@OurRightsCount) May 30, 2021

За несколько часов до этого в Лондейле убили 26-летнего мужчину, который находился за рулем автомобиля. Он ехал на восток по Огден авеню, когда получил выстрелы в лицо и грудь.

Утром в субботу на юге города неизвестный выстрелил в толпу людей, в результате чего пострадал 12-летний мальчик.

По меньшей мере еще семь человек были ранены в результате перестрелок с вечера пятницы по воскресенье.

Стрельба в День памяти в Балтиморе

В городе Балтимор за выходные в результате стрельбы погибло восемь человек. Раненного мужчину полицейские нашли районе Централ парк Хайтс, он скончался в больнице. Позже правоохранители обнаружили тела еще двух молодых людей в возрасте 20 лет, оба скончались на месте.

Three men dead in shooting Sunday night, bringing weekend death total to eight, Baltimore Police say https://t.co/uWfx9XRBZ2 — Ikedixon (@Ikedixon4) May 31, 2021

В воскресенье утром полицейские нашли 39-летнего мужчину, который был ранен в голову, возле больницы Джона Хопкинса. Правоохранители сообщили, что один человек был застрелен в пятницу вечером, а еще трое были застрелены в субботу.

С начала года в Балтиморе было убито 135 человек.

В эти выходные в Америке отмечают День Памяти — в этот день принято поминать военнослужащих, погибших в различных военных конфликтах.