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31 мая 18:36
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новостей
18:32
Наука
Назван фактор, который усугубляет воздействие алкоголя на печень
18:28
Политика
Чехия просит Россию не считать ее недружественным государством
18:27
Общество
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает часы переработки
18:27
Происшествия
Консультант Госдумы рассказала о состоянии здоровья после ДТП с блогером Билом
18:26
Наука
Доктор Мясников объяснил связь между клетчаткой и долголетием
18:25
Политика
Белоруссия угрожает выйти из проекта Е40 из-за действий Киева
18:25
Общество
Автоюрист усомнился в эффективности идеи установки алкозамков в России
18:22
ФАН-ТВ
Путин дал старт производству автомобилей Aurus. События дня
18:18
Общество
Главред тамбовского портала объяснила важность позитивных новостей в инфополе РФ
18:16
Общество
Рост подростковой преступности и суицидов: Митянина указала на последствия пандемии
18:14
Армия
МИД Турции: Анкара считает недопустимыми требования прекратить использование С-400
18:12
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов рассказал о неразделенной любви к Алике Смеховой
18:11
Экономика
Эксперт Шлеменков рассказал о новых стандартах качества жилья в Подмосковье
18:05
Армия
В Польше стартовали крупные военные учения Dragon-21
18:04
Новороссия
Французы просят Россию усмирить киевских силовиков в Донбассе
18:02
Армия
Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате армянского беспилотника на границе
18:00
США
Патриотизм и ветераны США: как пополняются ряды бомжей и психов экс-военными. Часть 2
17:59
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ФАН-ТВ
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Кровавый уик-энд: за выходные в США погибли 12 человек, несколько десятков получили ранения

США
Кровавый уик-энд: за выходные в США погибли 12 человек, несколько десятков получили ранения
 /  Федеральное агентство новостей

Соединенные Штаты пережили очередной кровавый уик-энд. Один из самых громких случаев произошел в Майами: трое неизвестных расстреляли толпу, пришедшую на концерт — два человека погибли, более 20 получили ранения. Также не в первый раз отметились Чикаго и Балтимор. Подробнее об очередном кровавом уик-энде в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Расстрел толпы в Майами

Самый громкий эпизод за выходные произошел в городе Хайалиа в округе Майами штат Флорида. По данным полиции, утром в воскресенье трое неизвестных на белом Nissan Pathfinder подъехали к банкетному залу «Эль-Мула» в торговом центре Country Club, где в это время проходил концерт, и открыли огонь по толпе. Преступники были вооружены винтовками и пистолетами.

В результате перестрелки двое скончались на месте и еще 25 человек получили ранения.

«Я нахожусь на месте трусливого акта насилия с применением оружия, в результате которого было ранено более 20 человек и двое скончались. Это убийцы, без разбора стреляли в толпу. Мои глубочайшие соболезнования семье погибших», — написал у себя на странице в Twitter директор департамента полиции Майами Альфредо Рамирес.

Пострадавших доставили в больницы округа Бровард и Майами-Дейд. Позже стало известно имя одного из погибших — Клейтон Диллрад.

В настоящее время преступников разыскивают. Бизнесмен и телеведущий ливанского происхождения Маркус Лемонис написал у себя в Twitter, что заплатит 100 тыс. долларов за информацию о стрелявших.

Губернатор Флориды Рон Десантис также прокомментировал происшествие: он написал у себя Twitter, что скорбит о жертвах, и призвал полицейских найти винновых в гибели.

«Мы работаем с местными властями, чтобы привлечь к ответственности виновных. Правосудие должно быть быстрым и суровым!» — заявил он.

Стрельба в торговом центре в Пенсильвании

Еще одна стрельба в общественном месте произошла в торговом центре Ross Park в городе Росс Тауншип, округ Аллегени, Пенсильвания. Там повздорили несколько подростков, и кто-то из них начал стрельбу. В результате два человека получили незначительные ранения. Двое из трех стрелявших задержаны.

17 раненых в Чикаго

Традиционно высокий уровень насилия с применением оружия регистрируют в Чикаго: в эти выходные были убиты двое и ранены 17 человек.

В субботу вечером в перестрелке на Логан-сквер в северо-западной части города в результате нападения был убит 29-летний мужчина. Он получил ранения в руку и ногу и был доставлен в медицинский центр Иллинойса, где скончался.

За несколько часов до этого в Лондейле убили 26-летнего мужчину, который находился за рулем автомобиля. Он ехал на восток по Огден авеню, когда получил выстрелы в лицо и грудь.

Утром в субботу на юге города неизвестный выстрелил в толпу людей, в результате чего пострадал 12-летний мальчик.

По меньшей мере еще семь человек были ранены в результате перестрелок с вечера пятницы по воскресенье.

Стрельба в День памяти в Балтиморе

В городе Балтимор за выходные в результате стрельбы погибло восемь человек. Раненного мужчину полицейские нашли районе Централ парк Хайтс, он скончался в больнице. Позже правоохранители обнаружили тела еще двух молодых людей в возрасте 20 лет, оба скончались на месте.

В воскресенье утром полицейские нашли 39-летнего мужчину, который был ранен в голову, возле больницы Джона Хопкинса. Правоохранители сообщили, что один человек был застрелен в пятницу вечером, а еще трое были застрелены в субботу.

С начала года в Балтиморе было убито 135 человек.

В эти выходные в Америке отмечают День Памяти — в этот день принято поминать военнослужащих, погибших в различных военных конфликтах.

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Все новости / США / Кровавый уик-энд: за выходные в США погибли 12 человек, несколько десятков получили ранения
сша оружие чикаго расстрелы
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