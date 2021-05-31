Наряд ДПС побоялся применить оружие при задержании пьяного водителя на Ставрополье

Ставропольский край, 31 мая. Два сотрудника ДПС не справились с водителем, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Как стало известно ФАН, дебошир, после того как силовики с трудом надели на него наручники, стал биться головой о служебный автомобиль.

Мобильный наряд, контролирующий безопасность движения в районе села Краснокумское Георгиевского городского округа, состоял из старших лейтенантов полиции, которые уже более трех лет служат в органах МВД. Примерно в 17:00 они обратили внимание на отечественную легковушку, которая виляла по улице Горная, недалеко от дома 31. Блюстители закона поняли, что с водителем транспортного средства происходит что-то неладное. Для проверки документов и состояния сидевшего за рулем было принято решение остановить машину.

«За рулем оказался 31-летний житель села, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Он отказался от медицинского освидетельствования. После этого на мужчину стали составлять административный протокол по данному факту. В этот момент задержанный смог обмануть бдительность полицейских».

Сельчанин решил сбежать от сотрудников ДПС, но его стали догонять. А когда нарушитель вновь оказался в руках инспекторов, то они попытались надеть на него наручники. Однако хулиган оказал активное сопротивление стражам порядка — ругался нецензурной бранью и пытался разорвать форменную одежду.

«Сотрудники поняли, что им не справиться с нарушителем и запросили подмогу в дежурной части. На помощь коллегам приехала еще одна патрульная машина в составе двух молодых офицеров. Четверым блюстителям закона удалось нейтрализовать водителя и надеть на него наручники. После того, как обессиленного пьяного водителя подвели к служебному автомобили, он начал биться головой об капот», — дополнил источник.

Один из ударов был такой силы, что заднее стекло служебной машины разлетелось вдребезги. После этого мужчина успокоился. Ему была вызвана скорая медицинская помощь. Врачи обработали у него рану на лбу, и сотрудники продолжили свою работ. Они составили административный материал и собрали документы для возбуждения уголовного дела. После этого жителя Ставропольского края отпустили.