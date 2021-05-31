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31 мая 17:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:03
Общество
Виталий Милонов поддержал антитабачную политику Роспотребнадзора
17:02
Экономика
Два крупных инвестпроекта по благоустройству Петербурга представят на ПМЭФ
17:01
Политика
Штаб-квартиру НАТО закрыли для белорусских представителей
17:00
Общество
Экономист назвал причины, почему Украина останется одной из самых бедных стран
16:59
Происшествия
СК проводит проверку после падения малыша из окна квартиры в Севастополе
16:56
Происшествия
Полиция Анапы проверяет информацию о попытке растления 11-летнего мальчика
16:54
Армия
Столтенберг объявил состав участников саммита НАТО в июне
16:54
Экономика
АвтоВАЗ приостанавливает производство из-за нехватки некоторых комплектующих
16:50
Общество
Мария Бутина предложила наградить за мужество инспектора ДПС в Новосибирске
16:50
Спорт
Билеты на перенесенные в Петербург матчи Евро-2020 поступят в продажу 2 июня
16:49
Общество
Раскрыта главная интрига конкурса «Детская Новая волна ― 2021» в Крыму
16:46
Общество
Сибиряки проехались по крыше многоэтажки на электросамокате
16:44
Происшествия
Сахалинские медики рассказали о самочувствии девочки, упавшей в медицинский раствор
16:41
Общество
Бывшую стройплощадку «Горская» превратят в «туристическую жемчужину» Петербурга
16:39
Армия
Столтенберг: НАТО хочет улучшить отношения с Россией
16:38
Происшествия
Блогеру Эдварду Билу продлили меру пресечения
16:37
Армия
Hot Cars: российский «Ночной охотник» заставит силы НАТО «молить о пощаде»
16:37
Экономика
Объем инвестиций в обновление «Горской» в Петербурге составит более 60 млрд рублей
16:35
Спорт
Дивеев назвал главную задачу сборной России на Евро-2020
16:32
Экономика
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
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Наряд ДПС побоялся применить оружие при задержании пьяного водителя на Ставрополье

Происшествия
Наряд ДПС побоялся применить оружие при задержании пьяного водителя на Ставрополье
vk.com  /  Управление ГИБДД по СПб и ЛО

Ставропольский край, 31 мая. Два сотрудника ДПС не справились с водителем, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Как стало известно ФАН, дебошир, после того как силовики с трудом надели на него наручники, стал биться головой о служебный автомобиль.

Мобильный наряд, контролирующий безопасность движения в районе села Краснокумское Георгиевского городского округа, состоял из старших лейтенантов полиции, которые уже более трех лет служат в органах МВД. Примерно в 17:00 они обратили внимание на отечественную легковушку, которая виляла по улице Горная, недалеко от дома 31. Блюстители закона поняли, что с водителем транспортного средства происходит что-то неладное. Для проверки документов и состояния сидевшего за рулем было принято решение остановить машину.

«За рулем оказался 31-летний житель села, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Он отказался от медицинского освидетельствования. После этого на мужчину стали составлять административный протокол по данному факту. В этот момент задержанный смог обмануть бдительность полицейских».

Сельчанин решил сбежать от сотрудников ДПС, но его стали догонять. А когда нарушитель вновь оказался в руках инспекторов, то они попытались надеть на него наручники. Однако хулиган оказал активное сопротивление стражам порядка — ругался нецензурной бранью и пытался разорвать форменную одежду.

«Сотрудники поняли, что им не справиться с нарушителем и запросили подмогу в дежурной части. На помощь коллегам приехала еще одна патрульная машина в составе двух молодых офицеров. Четверым блюстителям закона удалось нейтрализовать водителя и надеть на него наручники. После того, как обессиленного пьяного водителя подвели к служебному автомобили, он начал биться головой об капот», — дополнил источник.

Один из ударов был такой силы, что заднее стекло служебной машины разлетелось вдребезги. После этого мужчина успокоился. Ему была вызвана скорая медицинская помощь. Врачи обработали у него рану на лбу, и сотрудники продолжили свою работ. Они составили административный материал и собрали документы для возбуждения уголовного дела. После этого жителя Ставропольского края отпустили.

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дпс ставропольский край пьяный водитель инспекторы табельное оружие
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