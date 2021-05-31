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31 мая 17:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:03
Общество
Виталий Милонов поддержал антитабачную политику Роспотребнадзора
17:02
Экономика
Два крупных инвестпроекта по благоустройству Петербурга представят на ПМЭФ
17:01
Политика
Штаб-квартиру НАТО закрыли для белорусских представителей
17:00
Общество
Экономист назвал причины, почему Украина останется одной из самых бедных стран
16:59
Происшествия
СК проводит проверку после падения малыша из окна квартиры в Севастополе
16:56
Происшествия
Полиция Анапы проверяет информацию о попытке растления 11-летнего мальчика
16:54
Армия
Столтенберг объявил состав участников саммита НАТО в июне
16:54
Экономика
АвтоВАЗ приостанавливает производство из-за нехватки некоторых комплектующих
16:50
Общество
Мария Бутина предложила наградить за мужество инспектора ДПС в Новосибирске
16:50
Спорт
Билеты на перенесенные в Петербург матчи Евро-2020 поступят в продажу 2 июня
16:49
Общество
Раскрыта главная интрига конкурса «Детская Новая волна ― 2021» в Крыму
16:46
Общество
Сибиряки проехались по крыше многоэтажки на электросамокате
16:44
Происшествия
Сахалинские медики рассказали о самочувствии девочки, упавшей в медицинский раствор
16:41
Общество
Бывшую стройплощадку «Горская» превратят в «туристическую жемчужину» Петербурга
16:39
Армия
Столтенберг: НАТО хочет улучшить отношения с Россией
16:38
Происшествия
Блогеру Эдварду Билу продлили меру пресечения
16:37
Армия
Hot Cars: российский «Ночной охотник» заставит силы НАТО «молить о пощаде»
16:37
Экономика
Объем инвестиций в обновление «Горской» в Петербурге составит более 60 млрд рублей
16:35
Спорт
Дивеев назвал главную задачу сборной России на Евро-2020
16:32
Экономика
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
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Названы декорации «женевского маневра» Путина против Байдена

Политика
Названы декорации «женевского маневра» Путина против Байдена
Федеральное агентство новостей

Женева, 31 мая. Президент России Владимир Путин встретится со своим визави Джо Байденом именно в Женеве, и это неспроста.

Женевская земля помнит встречу лидеров двух мировых держав, рассказала руководитель представительства РИА «Новости» в Швейцарии Елизавета Исакова. 36 лет назад здесь уже сходились президента США Рональда Рейгана и первого президента СССР Михаила Горбачева. Эта встреча считается точкой отсчета для окончания холодной войны и постепенного потепления в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Поэтому декорации для «женевского маневра» Путина против Байдена выбраны не случайно.

Конечно, были и другие варианты для места встречи, все — с непременной исторической подоплекой. Сразу отмели вариант встречи в исландском Рейкьявике: переговоры 1986 года, в отличие от саммита 1985 в Женеве, прошли для советской стороны крайне унизительно. Был вариант встречи в Хельсинках: ранее в столице Финляндии был подписан Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, ставшего частью «эпохи разрядки». Однако это место не устроило уже американскую сторону: в 2018 Хельсинках Путин встречался с предшественником Байдена Дональдом Трампом, и новый лидер Штатов стремится максимально дистанцироваться от образа республиканца.

Точное место встречи политиков пока не называется, однако есть сразу несколько возможных вариантов, где Путин и Байден разыграют партию «большой игры». Среди предполагаемых мест называются: «Дворец наций» — штаб-квартира ООН в Европе и стандартное место для встреч на высоком и высшем уровнях; Штаб-квартира Всемирного экономического форума — глава организации Клаус Швабб поддерживает дружеские отношения с Байденом и может предложить свою площадку. Также, как выяснило издание Le Temps, политики могут отказаться от официальных представительств международных организаций и встретиться в фешенебельном женевском отеле InterContinental.

Страны со всего мира замерли в ожидании встречи Путина и Байдена в Женеве, назначенной на 16 июня. Политики, эксперты и простые наблюдатели делятся прогнозами — о чем же два лидера будут говорить на нейтральной территории. Как пишет авторитетное китайское издание Sohu, Путин сумел шокировать и даже напугать американцев в преддверии встречи, сделав ряд громких заявлений и призвав завершить строительство 20 кораблей для ВМФ в срок.

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