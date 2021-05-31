Названы декорации «женевского маневра» Путина против Байдена

Женева, 31 мая. Президент России Владимир Путин встретится со своим визави Джо Байденом именно в Женеве, и это неспроста.

Женевская земля помнит встречу лидеров двух мировых держав, рассказала руководитель представительства РИА «Новости» в Швейцарии Елизавета Исакова. 36 лет назад здесь уже сходились президента США Рональда Рейгана и первого президента СССР Михаила Горбачева. Эта встреча считается точкой отсчета для окончания холодной войны и постепенного потепления в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Поэтому декорации для «женевского маневра» Путина против Байдена выбраны не случайно.

Конечно, были и другие варианты для места встречи, все — с непременной исторической подоплекой. Сразу отмели вариант встречи в исландском Рейкьявике: переговоры 1986 года, в отличие от саммита 1985 в Женеве, прошли для советской стороны крайне унизительно. Был вариант встречи в Хельсинках: ранее в столице Финляндии был подписан Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, ставшего частью «эпохи разрядки». Однако это место не устроило уже американскую сторону: в 2018 Хельсинках Путин встречался с предшественником Байдена Дональдом Трампом, и новый лидер Штатов стремится максимально дистанцироваться от образа республиканца.

Точное место встречи политиков пока не называется, однако есть сразу несколько возможных вариантов, где Путин и Байден разыграют партию «большой игры». Среди предполагаемых мест называются: «Дворец наций» — штаб-квартира ООН в Европе и стандартное место для встреч на высоком и высшем уровнях; Штаб-квартира Всемирного экономического форума — глава организации Клаус Швабб поддерживает дружеские отношения с Байденом и может предложить свою площадку. Также, как выяснило издание Le Temps, политики могут отказаться от официальных представительств международных организаций и встретиться в фешенебельном женевском отеле InterContinental.

Страны со всего мира замерли в ожидании встречи Путина и Байдена в Женеве, назначенной на 16 июня. Политики, эксперты и простые наблюдатели делятся прогнозами — о чем же два лидера будут говорить на нейтральной территории. Как пишет авторитетное китайское издание Sohu, Путин сумел шокировать и даже напугать американцев в преддверии встречи, сделав ряд громких заявлений и призвав завершить строительство 20 кораблей для ВМФ в срок.