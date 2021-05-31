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новостей
18:32
Наука
Назван фактор, который усугубляет воздействие алкоголя на печень
18:28
Политика
Чехия просит Россию не считать ее недружественным государством
18:27
Общество
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает часы переработки
18:27
Происшествия
Консультант Госдумы рассказала о состоянии здоровья после ДТП с блогером Билом
18:26
Наука
Доктор Мясников объяснил связь между клетчаткой и долголетием
18:25
Политика
Белоруссия угрожает выйти из проекта Е40 из-за действий Киева
18:25
Общество
Автоюрист усомнился в эффективности идеи установки алкозамков в России
18:22
ФАН-ТВ
Путин дал старт производству автомобилей Aurus. События дня
18:18
Общество
Главред тамбовского портала объяснила важность позитивных новостей в инфополе РФ
18:16
Общество
Рост подростковой преступности и суицидов: Митянина указала на последствия пандемии
18:14
Армия
МИД Турции: Анкара считает недопустимыми требования прекратить использование С-400
18:12
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов рассказал о неразделенной любви к Алике Смеховой
18:11
Экономика
Эксперт Шлеменков рассказал о новых стандартах качества жилья в Подмосковье
18:05
Армия
В Польше стартовали крупные военные учения Dragon-21
18:04
Новороссия
Французы просят Россию усмирить киевских силовиков в Донбассе
18:02
Армия
Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате армянского беспилотника на границе
18:00
США
Патриотизм и ветераны США: как пополняются ряды бомжей и психов экс-военными. Часть 2
17:59
Общество
Производить электроэнергию из мусора в Самарской области не разрешили жители
17:59
Шоу-бизнес
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17:58
ФАН-ТВ
«Не политический туризм»: депутат Алексей Журавлев рассказал о проблемах регионов
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«Не политический туризм»: депутат Алексей Журавлев рассказал о проблемах регионов

ФАН-ТВ
«Не политический туризм»: депутат Алексей Журавлев рассказал о проблемах регионов
Федеральное агентство новостей  / 

Председатель политической партии «Родина» Алексей Журавлев назвал основные проблемы российских регионов. Депутат Госдумы подвел итоги рабочей поездки по северо-западу на пресс-конференции.

Политик рассказал о плане реализации масштабного проекта, в рамках которого планируется сделать визит в 100 городов и решить проблемы местных жителей. Его команда уже посетила населенные пункты Ленинградской, Тверской, Псковской областей, республики Коми.

«Поездки по регионам дают депутату не только отрицательные эмоции, но и положительные. Взять тот же Великий Новгород, в котором мы были. Вроде Великий Новгород, но проблем хватает. Но когда ты приезжаешь в такие города, понимаешь, чем живет Россия. Это другие люди», — рассказывает лидер партии «Родина».

Алексей Журавлев считает, что уровень жизни в том или ином городе зависит от его администрации. Политик призвал местную власть повышать коммуникацию с народом, узнавать и своевременно решать проблемы.

Депутат признался, что его поразило отсутствие социальной структуры в Мурино, высокие коммунальные платежи в Светогорске и количество мусорок в Санкт-Петербурге. Также представители партии подняли вопрос улучшения экологической ситуации.

«Лично я, как бизнесмен, как предприниматель и руководитель партии «Родина» в Санкт-Петербурге, прошу, умоляю чиновников сделать хотя бы один завод по переработке электронного лома. Все наши тостеры, холодильники, стиральные машинки, телевизоры и утюги выбрасываются просто в помойку. Не существует места, где они перерабатываются», — заявил Андрей Петров, глава фракции в Северной столице.

До начала текущей осени члены партии «Родина» планируют посетить Центральный федеральный округ, Сибирь, Дальний Восток и юг России. Алексей Журавлев утверждает, что посещение городов — это не просто «политический туризм», а работа на результат. По его словам, градоначальники уже приступили к решению ряда высказанных проблем.

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Все новости / ФАН-ТВ / «Не политический туризм»: депутат Алексей Журавлев рассказал о проблемах регионов
журавлев партия родина
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