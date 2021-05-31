«Не политический туризм»: депутат Алексей Журавлев рассказал о проблемах регионов

Председатель политической партии «Родина» Алексей Журавлев назвал основные проблемы российских регионов. Депутат Госдумы подвел итоги рабочей поездки по северо-западу на пресс-конференции.

Политик рассказал о плане реализации масштабного проекта, в рамках которого планируется сделать визит в 100 городов и решить проблемы местных жителей. Его команда уже посетила населенные пункты Ленинградской, Тверской, Псковской областей, республики Коми.

«Поездки по регионам дают депутату не только отрицательные эмоции, но и положительные. Взять тот же Великий Новгород, в котором мы были. Вроде Великий Новгород, но проблем хватает. Но когда ты приезжаешь в такие города, понимаешь, чем живет Россия. Это другие люди», — рассказывает лидер партии «Родина».

Алексей Журавлев считает, что уровень жизни в том или ином городе зависит от его администрации. Политик призвал местную власть повышать коммуникацию с народом, узнавать и своевременно решать проблемы.

Депутат признался, что его поразило отсутствие социальной структуры в Мурино, высокие коммунальные платежи в Светогорске и количество мусорок в Санкт-Петербурге. Также представители партии подняли вопрос улучшения экологической ситуации.

«Лично я, как бизнесмен, как предприниматель и руководитель партии «Родина» в Санкт-Петербурге, прошу, умоляю чиновников сделать хотя бы один завод по переработке электронного лома. Все наши тостеры, холодильники, стиральные машинки, телевизоры и утюги выбрасываются просто в помойку. Не существует места, где они перерабатываются», — заявил Андрей Петров, глава фракции в Северной столице.

До начала текущей осени члены партии «Родина» планируют посетить Центральный федеральный округ, Сибирь, Дальний Восток и юг России. Алексей Журавлев утверждает, что посещение городов — это не просто «политический туризм», а работа на результат. По его словам, градоначальники уже приступили к решению ряда высказанных проблем.