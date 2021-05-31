После аварии на Ошском нефтяном месторождении возбудили уголовное дело

Сыктывкар, 31 мая. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи с разливом нефтесодержащей жидкости после аварии на Ошском нефтяном месторождении.

Прокуратура Коми ранее начала проверку в связи с нефтеразливом на реке Колве в Усинском районе. Инцидент произошел в результате разгерметизации нефтесборного коллектора Харьягинского нефтяного месторождения. Утечка была зафиксирована на границе республики с Ненецким автономным округом, ее заметили по радужной пленке на поверхности воды.

Еще одно маслянистое пятно обнаружили специалисты Росприроднадзора в Черном море в районе Туапсе, сообщало Федеральное агентство новостей. Последствия ЧП видны в 800 метрах от береговой линии.