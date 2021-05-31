После аварии на Ошском нефтяном месторождении возбудили уголовное дело

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
31 мая 17:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:03
Общество
Виталий Милонов поддержал антитабачную политику Роспотребнадзора
17:02
Экономика
Два крупных инвестпроекта по благоустройству Петербурга представят на ПМЭФ
17:01
Политика
Штаб-квартиру НАТО закрыли для белорусских представителей
17:00
Общество
Экономист назвал причины, почему Украина останется одной из самых бедных стран
16:59
Происшествия
СК проводит проверку после падения малыша из окна квартиры в Севастополе
16:56
Происшествия
Полиция Анапы проверяет информацию о попытке растления 11-летнего мальчика
16:54
Армия
Столтенберг объявил состав участников саммита НАТО в июне
16:54
Экономика
АвтоВАЗ приостанавливает производство из-за нехватки некоторых комплектующих
16:50
Общество
Мария Бутина предложила наградить за мужество инспектора ДПС в Новосибирске
16:50
Спорт
Билеты на перенесенные в Петербург матчи Евро-2020 поступят в продажу 2 июня
16:49
Общество
Раскрыта главная интрига конкурса «Детская Новая волна ― 2021» в Крыму
16:46
Общество
Сибиряки проехались по крыше многоэтажки на электросамокате
16:44
Происшествия
Сахалинские медики рассказали о самочувствии девочки, упавшей в медицинский раствор
16:41
Общество
Бывшую стройплощадку «Горская» превратят в «туристическую жемчужину» Петербурга
16:39
Армия
Столтенберг: НАТО хочет улучшить отношения с Россией
16:38
Происшествия
Блогеру Эдварду Билу продлили меру пресечения
16:37
Армия
Hot Cars: российский «Ночной охотник» заставит силы НАТО «молить о пощаде»
16:37
Экономика
Объем инвестиций в обновление «Горской» в Петербурге составит более 60 млрд рублей
16:35
Спорт
Дивеев назвал главную задачу сборной России на Евро-2020
16:32
Экономика
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Все новости
31 мая 17:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:03
Общество
Виталий Милонов поддержал антитабачную политику Роспотребнадзора
17:02
Экономика
Два крупных инвестпроекта по благоустройству Петербурга представят на ПМЭФ
17:01
Политика
Штаб-квартиру НАТО закрыли для белорусских представителей
17:00
Общество
Экономист назвал причины, почему Украина останется одной из самых бедных стран
16:59
Происшествия
СК проводит проверку после падения малыша из окна квартиры в Севастополе
16:56
Происшествия
Полиция Анапы проверяет информацию о попытке растления 11-летнего мальчика
16:54
Армия
Столтенберг объявил состав участников саммита НАТО в июне
16:54
Экономика
АвтоВАЗ приостанавливает производство из-за нехватки некоторых комплектующих
16:50
Общество
Мария Бутина предложила наградить за мужество инспектора ДПС в Новосибирске
16:50
Спорт
Билеты на перенесенные в Петербург матчи Евро-2020 поступят в продажу 2 июня
16:49
Общество
Раскрыта главная интрига конкурса «Детская Новая волна ― 2021» в Крыму
16:46
Общество
Сибиряки проехались по крыше многоэтажки на электросамокате
16:44
Происшествия
Сахалинские медики рассказали о самочувствии девочки, упавшей в медицинский раствор
16:41
Общество
Бывшую стройплощадку «Горская» превратят в «туристическую жемчужину» Петербурга
16:39
Армия
Столтенберг: НАТО хочет улучшить отношения с Россией
16:38
Происшествия
Блогеру Эдварду Билу продлили меру пресечения
16:37
Армия
Hot Cars: российский «Ночной охотник» заставит силы НАТО «молить о пощаде»
16:37
Экономика
Объем инвестиций в обновление «Горской» в Петербурге составит более 60 млрд рублей
16:35
Спорт
Дивеев назвал главную задачу сборной России на Евро-2020
16:32
Экономика
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Все новости

После аварии на Ошском нефтяном месторождении возбудили уголовное дело

Происшествия
После аварии на Ошском нефтяном месторождении возбудили уголовное дело
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Сыктывкар, 31 мая. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи с разливом нефтесодержащей жидкости после аварии на Ошском нефтяном месторождении.

Прокуратура Коми ранее начала проверку в связи с нефтеразливом на реке Колве в Усинском районе. Инцидент произошел в результате разгерметизации нефтесборного коллектора Харьягинского нефтяного месторождения. Утечка была зафиксирована на границе республики с Ненецким автономным округом, ее заметили по радужной пленке на поверхности воды.

Еще одно маслянистое пятно обнаружили специалисты Росприроднадзора в Черном море в районе Туапсе, сообщало Федеральное агентство новостей. Последствия ЧП видны в 800 метрах от береговой линии.

Вернуться назад

коми уголовное дело нефтяное месторождение
Комментировать
Самое популярное
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 164501 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Политика 86591 31 мая 2021
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Спорт 53966 29 мая 2021
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Одна фраза Путина лишила Ан-26 надежд на будущее
Экономика 39934 28 мая 2021
Одна фраза Путина лишила Ан-26 надежд на будущее
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Общество 37798 29 мая 2021
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Все новости / Происшествия / После аварии на Ошском нефтяном месторождении возбудили уголовное дело
Рейтинг@Mail.ru