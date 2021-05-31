Депутат Вострецов отметил патриотический посыл фильма «Турист» о событиях в ЦАР

Москва, 31 мая. Депутат Государственной думы Сергей Вострецов объяснил повышенный интерес зрителей к новому отечественному боевику «Турист». По его мнению, секрет успеха кроется в том, что сюжет раскрывает реальные события о том, как Россия борется за справедливость.

Политик считает, что внимание россиян к «Туристу» обусловлено отсутствием в фильме привычных клише. Он рассказывает нетипичную для отечественного кинематографа историю о профессионалах, которые достойно выполняют свой долг.

При этом зрителю не стыдно за соотечественников на экране, потому что они сражаются за правое дело, защищая мирное население от бандитов.

«То, что наши спецы показаны не алкоголиками и разгильдяями, как в американских фильмах, так иначе и быть не могло. Они высокопрофессиональные люди, которые четко и грамотно выполняют свои задачи. Если бы они были малоквалифицированными, их бы никто и не приглашал. Ну а то, что они выполняют большую и важную работу по поддержке справедливости — это тоже хорошо», — объяснил Вострецов.

Федеральное агентство новостей /

Зрители также отмечают патриотический посыл ленты. «Турист» не просто боевик про события в ЦАР, хотя он и отражает ситуацию в африканской республике. Данный фильм про то, как Москва протянула руку помощи находящемуся в критическом положении государству и помогла вернуть местным жителям мир и спокойствие.

«Россия всегда оказывала помощь слабому и всегда стояла за справедливость. Спокойно сидеть и ждать, когда убивают ни в чем невиноватых людей, мы не можем. Поэтому мы и в Сирии с терроризмом боремся», — напомнил Вострецов.

Депутат не исключил, что в связи с интересом зрителей подобные фильмы будут появляться и далее. Остается еще немало достойных экранизации событий, в которых Россия сыграла важную роль.

Лента «Турист» рассказывает о работе инструкторов из РФ в Центральноафриканской Республике. Впервые ее показали российскому зрителю 19 мая на телеканале НТВ. С 22 числа фильм доступен к просмотру во всех онлайн-кинотеатрах, но интерес к нему не ослабевает.

Зрители отмечают достаточно прямолинейный, простой сюжет, отсутствие яркой компьютерной графики и звездных актеров, но, несмотря на это, выставляют кинокартине положительные оценки.