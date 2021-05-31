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31 мая 17:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:03
Общество
Виталий Милонов поддержал антитабачную политику Роспотребнадзора
17:02
Экономика
Два крупных инвестпроекта по благоустройству Петербурга представят на ПМЭФ
17:01
Политика
Штаб-квартиру НАТО закрыли для белорусских представителей
17:00
Общество
Экономист назвал причины, почему Украина останется одной из самых бедных стран
16:59
Происшествия
СК проводит проверку после падения малыша из окна квартиры в Севастополе
16:56
Происшествия
Полиция Анапы проверяет информацию о попытке растления 11-летнего мальчика
16:54
Армия
Столтенберг объявил состав участников саммита НАТО в июне
16:54
Экономика
АвтоВАЗ приостанавливает производство из-за нехватки некоторых комплектующих
16:50
Общество
Мария Бутина предложила наградить за мужество инспектора ДПС в Новосибирске
16:50
Спорт
Билеты на перенесенные в Петербург матчи Евро-2020 поступят в продажу 2 июня
16:49
Общество
Раскрыта главная интрига конкурса «Детская Новая волна ― 2021» в Крыму
16:46
Общество
Сибиряки проехались по крыше многоэтажки на электросамокате
16:44
Происшествия
Сахалинские медики рассказали о самочувствии девочки, упавшей в медицинский раствор
16:41
Общество
Бывшую стройплощадку «Горская» превратят в «туристическую жемчужину» Петербурга
16:39
Армия
Столтенберг: НАТО хочет улучшить отношения с Россией
16:38
Происшествия
Блогеру Эдварду Билу продлили меру пресечения
16:37
Армия
Hot Cars: российский «Ночной охотник» заставит силы НАТО «молить о пощаде»
16:37
Экономика
Объем инвестиций в обновление «Горской» в Петербурге составит более 60 млрд рублей
16:35
Спорт
Дивеев назвал главную задачу сборной России на Евро-2020
16:32
Экономика
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
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Депутат Вострецов отметил патриотический посыл фильма «Турист» о событиях в ЦАР

ЦАР
Депутат Вострецов отметил патриотический посыл фильма «Турист» о событиях в ЦАР
Кадр из фильма «Турист»  /  Prnt scrn

Москва, 31 мая. Депутат Государственной думы Сергей Вострецов объяснил повышенный интерес зрителей к новому отечественному боевику «Турист». По его мнению, секрет успеха кроется в том, что сюжет раскрывает реальные события о том, как Россия борется за справедливость.

Политик считает, что внимание россиян к «Туристу» обусловлено отсутствием в фильме привычных клише. Он рассказывает нетипичную для отечественного кинематографа историю о профессионалах, которые достойно выполняют свой долг.

При этом зрителю не стыдно за соотечественников на экране, потому что они сражаются за правое дело, защищая мирное население от бандитов.

«То, что наши спецы показаны не алкоголиками и разгильдяями, как в американских фильмах, так иначе и быть не могло. Они высокопрофессиональные люди, которые четко и грамотно выполняют свои задачи. Если бы они были малоквалифицированными, их бы никто и не приглашал. Ну а то, что они выполняют большую и важную работу по поддержке справедливости — это тоже хорошо», — объяснил Вострецов.

Депутат Вострецов отметил патриотический посыл фильма «Турист» о событиях в ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

Зрители также отмечают патриотический посыл ленты. «Турист» не просто боевик про события в ЦАР, хотя он и отражает ситуацию в африканской республике. Данный фильм про то, как Москва протянула руку помощи находящемуся в критическом положении государству и помогла вернуть местным жителям мир и спокойствие.

«Россия всегда оказывала помощь слабому и всегда стояла за справедливость. Спокойно сидеть и ждать, когда убивают ни в чем невиноватых людей, мы не можем. Поэтому мы и в Сирии с терроризмом боремся», — напомнил Вострецов.

Депутат не исключил, что в связи с интересом зрителей подобные фильмы будут появляться и далее. Остается еще немало достойных экранизации событий, в которых Россия сыграла важную роль.

Лента «Турист» рассказывает о работе инструкторов из РФ в Центральноафриканской Республике. Впервые ее показали российскому зрителю 19 мая на телеканале НТВ. С 22 числа фильм доступен к просмотру во всех онлайн-кинотеатрах, но интерес к нему не ослабевает.

Зрители отмечают достаточно прямолинейный, простой сюжет, отсутствие яркой компьютерной графики и звездных актеров, но, несмотря на это, выставляют кинокартине положительные оценки.

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африка вострецов цар
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Все новости / ЦАР / Депутат Вострецов отметил патриотический посыл фильма «Турист» о событиях в ЦАР
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