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31 мая 17:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:03
Общество
Виталий Милонов поддержал антитабачную политику Роспотребнадзора
17:02
Экономика
Два крупных инвестпроекта по благоустройству Петербурга представят на ПМЭФ
17:01
Политика
Штаб-квартиру НАТО закрыли для белорусских представителей
17:00
Общество
Экономист назвал причины, почему Украина останется одной из самых бедных стран
16:59
Происшествия
СК проводит проверку после падения малыша из окна квартиры в Севастополе
16:56
Происшествия
Полиция Анапы проверяет информацию о попытке растления 11-летнего мальчика
16:54
Армия
Столтенберг объявил состав участников саммита НАТО в июне
16:54
Экономика
АвтоВАЗ приостанавливает производство из-за нехватки некоторых комплектующих
16:50
Общество
Мария Бутина предложила наградить за мужество инспектора ДПС в Новосибирске
16:50
Спорт
Билеты на перенесенные в Петербург матчи Евро-2020 поступят в продажу 2 июня
16:49
Общество
Раскрыта главная интрига конкурса «Детская Новая волна ― 2021» в Крыму
16:46
Общество
Сибиряки проехались по крыше многоэтажки на электросамокате
16:44
Происшествия
Сахалинские медики рассказали о самочувствии девочки, упавшей в медицинский раствор
16:41
Общество
Бывшую стройплощадку «Горская» превратят в «туристическую жемчужину» Петербурга
16:39
Армия
Столтенберг: НАТО хочет улучшить отношения с Россией
16:38
Происшествия
Блогеру Эдварду Билу продлили меру пресечения
16:37
Армия
Hot Cars: российский «Ночной охотник» заставит силы НАТО «молить о пощаде»
16:37
Экономика
Объем инвестиций в обновление «Горской» в Петербурге составит более 60 млрд рублей
16:35
Спорт
Дивеев назвал главную задачу сборной России на Евро-2020
16:32
Экономика
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
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Банк России обновил официальные курсы доллара и евро на 1 июня

Экономика
Банк России обновил официальные курсы доллара и евро на 1 июня
pixabay.com  /  NikolayFrolochkin

Москва, 31 мая. Центральный банк России понизил официальные курсы европейской и американской валют на 1 июня.

Соответствующие данные приводятся на официальном сайте регулятора. Курс европейской валюты понижен на 29,53 копейки и составляет 89,3778 рубля. Стоимость доллара уменьшена на 29,05 копейки и находится на уровне 73,2965 рубля.

Директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков ранее сообщил, что российская национальная валюта может побить 70 рублей за доллар. Однако некоторые экономисты не разделяют подобную оптимистичную оценку и убеждены, что рубль не выйдет из коридора 72,5–77,5 рубля за доллар.

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