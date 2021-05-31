Банк России обновил официальные курсы доллара и евро на 1 июня

Москва, 31 мая. Центральный банк России понизил официальные курсы европейской и американской валют на 1 июня.

Соответствующие данные приводятся на официальном сайте регулятора. Курс европейской валюты понижен на 29,53 копейки и составляет 89,3778 рубля. Стоимость доллара уменьшена на 29,05 копейки и находится на уровне 73,2965 рубля.

Директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков ранее сообщил, что российская национальная валюта может побить 70 рублей за доллар. Однако некоторые экономисты не разделяют подобную оптимистичную оценку и убеждены, что рубль не выйдет из коридора 72,5–77,5 рубля за доллар.