Мария Бутина предложила наградить за мужество инспектора ДПС в Новосибирске

Новосибирского сотрудника ДПС следует наградить за мужество. С таким заявлением в интервью ФАН выступила правозащитница Мария Бутина.

В свою очередь генерал-лейтенант МВД в отставке Юрий Жданов считает, что правовая оценка действий полицейского возможна только по окончанию следствия, а все попытки давления и угрозы со стороны друзей погибшего должны жестко пресекаться.

Ранее Следственный комитет РФ по Новосибирской области сообщил свою версию подробностей инцидента в Новосибирске.

«28 мая 2021 года в вечернее время инспектор ДПС, находясь при исполнении должностных обязанностей, осуществлял сопровождение лица в служебный автомобиль для установления его личности. В указанный момент сотрудникам ДПС начал воспрепятствовать 19-летний мужчина, являющийся знакомым сопровождаемого лица. Преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся ему удары руками и ногами по телу. После чего подозреваемый вынул из кобуры свой табельный пистолет системы «ПМ», взведя его в боевое положение, и непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему пулевое ранение головы».

В связи с тем, что пострадавший умер в больнице 30 мая, следствие переквалифицировало действия полицейского с ч. 1 ст. 118 УК РФ на ч. 1 ст. 109 УК РФ. В ближайшее время инспектору ДПС будет предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Расследование уголовного дела продолжается.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Действия лейтенанта ГИБДД находятся в правовом поле»

Член Общественной палаты России Мария Бутина возмущена преждевременным обвинением сотрудника полиции.

«Ситуацию следует рассматривать объективно. Выполнялось задержание. Правонарушитель оказал сопротивление. На видео видно, что жизни и здоровью сотрудника правоохранительных органов угрожает опасность. Сотрудник полиции имеет право не предупреждать о своем намерении применить огнестрельное оружие, если промедление создает угрозу жизни и здоровью, — об этом гласит часть 2 статьи 19 федерального закона «О полиции». Разговоры о том, что при нападении полицейский должен всегда делать предупредительный выстрел, — бред!» — заявила Бутина.

Правозащитница напомнила, что статья 23 того же закона говорит о том, что сотрудник полиции имеет право применять огнестрельное оружие в следующих случаях: для защиты другого лица либо себя от посягательства, если это посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья, а также для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием. Она полагает, что все основания для применения оружия у полицейского были.

«Следствие сообщило, что выстрел был непреднамеренный. Но действия лейтенанта ГИБДД находятся в правовом поле. Считаю, что полицейский должен быть освобожден. Его следует наградить за мужество, проявленное в опасной ситуации при исполнении служебных обязанностей. Публичные разборки и обвинения офицера полиции в противоправных действиях до вынесения решения судом недопустимы», — подчеркнула собеседница агентства.

Тот факт, что о сотруднике полиции, который был вынужден применить оружие при задержании правонарушителей, сразу пишут как о виновном, говорит, что наше общество больно, считает Бутина.

«Возможно, некоторые политики заигрались в показной либерализм. Труд полицейских — опасный и тяжелый. Они стоят на страже правопорядка и часто сталкиваются с неблагодарностью граждан. Общество должно поддержать человека, который защищал нас и себя. Я буду отслеживать ситуацию — не могу остаться безразличной к судьбе полицейского, который выполнял свою работу», — пообещала правозащитница.

Политическая активистка обратила внимание на тот факт, что в СМИ почему-то нет информации о дальнейших действиях в отношении участников инцидента, сбежавших, оказавших сопротивление или нападавших на полицейских. Она выразила надежду на то, что подозреваемые будут выявлены и привлечены к закону по соответствующим статьям.

pnzgu.ru / Пензенский государственный университет

«Заинтересованные лица могут попытаться оказать давление»

Президент Всероссийской полицейской ассоциации, генерал-лейтенант МВД в отставке Юрий Жданов призвал журналистов не торопиться с выводами.

«Чтобы правильно оценить происшествие, надо детально изучить все материалы дела. Окончательную оценку даст следователь, который рассматривает инцидент. В первую очередь действия полицейского будут соотнесены со статьей «Порядок применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия» из закона «О полиции». Будет определена степень опасности, которой подверглись полицейские», — пояснил эксперт.

Заслуженный юрист России напомнил, что подозреваемых в нарушении закона было несколько, они не подчинились требованиям полицейских. Жданов привел выдержки из пресс-релиза Следственного комитета, где сказано, что полицейский «непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета».

«Это означает, что патрон был дослан в патронник, и пистолет сняли с предохранителя. В этой ситуации выстрел может произойти от удара или толчка. Если патрон был в стволе, полицейский расценил угрозу происходящего как серьезную. Были ли к этому основания, решит предварительное следствие или, если дело дойдет до суда, — суд. Ранее говорить о виновности или невиновности участников инцидента некорректно», — подчеркнул президент Всероссийской полицейской ассоциации.

Собеседник агентства обратил внимание на то, что водитель и пассажиры автомобиля, который пытались остановить сотрудники ГИБДД, попытались скрыться, убегали, оказывали сопротивление. Пока не известно, какая мера пресечения применена к ним.

«Новостные издания сообщают, что многочисленные родственники пострадавшего приезжали к больнице и к отделению полиции, угрожали. Надо понимать, что заинтересованные лица могут попытаться оказать давление, организовать беспорядки. Это недопустимо!» — отметил заслуженный юрист.

Жданов выразил уверенность, что какие-либо спекуляции и попытки использовать кем-либо инцидент как повод к неправомерным действиям будут жестко пресекаться. В остальном разберется следствие.

Напомним, что вечером 28 мая водитель автомобиля «Тойота», двигавшегося из Томска в Новосибирск, не выполнил требование представителей ДПС ГИБДД остановиться и попытался скрыться. Экипаж ГИБДД после погони настиг иномарку у придорожной гостиницы. Водитель и пассажиры покинули авто и попытались убежать. Полицейские схватили одного из них. В момент посадки задержанного в служебный автомобиль один из его спутников попытался помешать полицейским, после чего сотрудник достал табельный пистолет и поставил его на боевой взвод.

На видеозаписи, выложенной позже в интернет, момент выстрела вырезан. Ясно лишь, что пуля попала мужчине в голову — им оказался 19-летний уроженец Азербайджана Векил Абдуллаев. 30 мая около полудня стало известно, что пострадавший скончался. По сообщениям очевидцев, к больнице и Мошковскому отделению полиции стянулись десятки представителей азербайджанской диаспоры, которые угрожали врачам и полицейским. На место прибыла Росгвардия. По сообщению пресс-служб силовых структур, ситуация на контроле.