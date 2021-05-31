Омбудсмен Митянина перечислила возможные причины проявления детской жестокости

Санкт-Петербург, 31 мая. Жестокое поведение детей связано с множеством различных факторов. Дети-хулиганы часто не справляются с психологической нагрузкой.

Снижение возрастной планки для уголовного наказания несовершеннолетних преступников не решит проблему, так как причина детской жестокости кроется в психике ребенка. Об этом на брифинге, организованном Медиагруппой «Патриот» и Федеральным агентством новостей (ФАН) рассказала уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

«Я бы как юрист не торопилась делать вывод, что ужесточение метода наказания является решением всех социальных проблем. Это относится к категории правового романтизма — запретим, и все исчезнет», — отметила она.

Факторами, влияющими на детскую психику, являются эмоциональный вакуум, невозможность найти себе близкого взрослого человека и особенности психотипа подростка, утверждает Митянина. Она также обратила внимание на такое явление, как кибербуллинг — анонимную травлю детей. Все это оказывает серьезную психологическую нагрузку на детей и может повлиять на рост подростковой преступности.

В рамках эфира в медиацентре «Патриот» обсуждались также финансовые стороны материнства. Митянина ответила на вопросы о получении кешбэка за путевки в детские лагеря и рассказала о правилах траты материнского капитала.