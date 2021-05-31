Суд отправил уральского стрелка в СИЗО на два месяца

Екатеринбург, 31 мая. Сергею Болкову, который ранил несколько человек во время стрельбы, избрали меру пресечения.

Дворец правосудия удовлетворил ходатайство следствия и отправил фигуранта уголовного дела в СИЗО. Болков проведет в изоляторе два месяца. Правоохранители в это время продолжат расследование в отношении стрелка.

Ранее Болков признал вину в случившемся, сообщал ФАН. Мужчина рассказал, как вел огонь по людям с балкона своей квартиры, а также уточнил, что ранил пострадавшую девочку случайно. Также от рук злоумышленника пострадал сотрудник Росгвардии. Болков выстрелил ему из карабина в ногу.