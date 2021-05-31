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31 мая 17:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:03
Общество
Виталий Милонов поддержал антитабачную политику Роспотребнадзора
17:02
Экономика
Два крупных инвестпроекта по благоустройству Петербурга представят на ПМЭФ
17:01
Политика
Штаб-квартиру НАТО закрыли для белорусских представителей
17:00
Общество
Экономист назвал причины, почему Украина останется одной из самых бедных стран
16:59
Происшествия
СК проводит проверку после падения малыша из окна квартиры в Севастополе
16:56
Происшествия
Полиция Анапы проверяет информацию о попытке растления 11-летнего мальчика
16:54
Армия
Столтенберг объявил состав участников саммита НАТО в июне
16:54
Экономика
АвтоВАЗ приостанавливает производство из-за нехватки некоторых комплектующих
16:50
Общество
Мария Бутина предложила наградить за мужество инспектора ДПС в Новосибирске
16:50
Спорт
Билеты на перенесенные в Петербург матчи Евро-2020 поступят в продажу 2 июня
16:49
Общество
Раскрыта главная интрига конкурса «Детская Новая волна ― 2021» в Крыму
16:46
Общество
Сибиряки проехались по крыше многоэтажки на электросамокате
16:44
Происшествия
Сахалинские медики рассказали о самочувствии девочки, упавшей в медицинский раствор
16:41
Общество
Бывшую стройплощадку «Горская» превратят в «туристическую жемчужину» Петербурга
16:39
Армия
Столтенберг: НАТО хочет улучшить отношения с Россией
16:38
Происшествия
Блогеру Эдварду Билу продлили меру пресечения
16:37
Армия
Hot Cars: российский «Ночной охотник» заставит силы НАТО «молить о пощаде»
16:37
Экономика
Объем инвестиций в обновление «Горской» в Петербурге составит более 60 млрд рублей
16:35
Спорт
Дивеев назвал главную задачу сборной России на Евро-2020
16:32
Экономика
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
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Внедорожник «УАЗ-Байкал» укомплектуют климат-контролем

Экономика
Внедорожник «УАЗ-Байкал» укомплектуют климат-контролем
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Москва, 31 мая. Ульяновский автокемпер «Байкал» на платформе знаменитой УАЗ «буханки» впервые укомплектовали дополнительной опцией. Внедорожник оснастят новой климатической установкой.

В модуле применяется комбинация нескольких систем, включая жидкостное отопление, автономное воздушное бензиновое отопление и кондиционирование воздуха. Для управления полным комплексом освещением кабины предусмотрена единая панель с сенсорными кнопками и индикатором температуры. Стоимость дополнительной функции и автомобиля будет объявлена ​​в ближайшее время, передают «Автоновости дня».

Одно из ключевых отличий отечественной модификации «Байкала» от европейской — новый набор салонной мебели на основе функционального трансформируемого дивана. Специальный механизм раскладывания и мягкий модуль позволяют оперативно собрать полноценное спальное место размером 1950х1200 мм. Внедорожник укомплектован бензиновым двигателем ЗМЗ мощностью 112 лошадиных сил, который совмещен с пятиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом с понижающей передачей.

Рынок новых легких коммерческих автомобилей повышается второй месяц подряд. Отечественный бренд GAZ при этом остается лидером с долей 40%. На втором месте российский УАЗ — 41,9%.

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уаз байкал внедорожник
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Все новости / Экономика / Внедорожник «УАЗ-Байкал» укомплектуют климат-контролем
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