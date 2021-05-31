Внедорожник «УАЗ-Байкал» укомплектуют климат-контролем

Москва, 31 мая. Ульяновский автокемпер «Байкал» на платформе знаменитой УАЗ «буханки» впервые укомплектовали дополнительной опцией. Внедорожник оснастят новой климатической установкой.

В модуле применяется комбинация нескольких систем, включая жидкостное отопление, автономное воздушное бензиновое отопление и кондиционирование воздуха. Для управления полным комплексом освещением кабины предусмотрена единая панель с сенсорными кнопками и индикатором температуры. Стоимость дополнительной функции и автомобиля будет объявлена ​​в ближайшее время, передают «Автоновости дня».

Одно из ключевых отличий отечественной модификации «Байкала» от европейской — новый набор салонной мебели на основе функционального трансформируемого дивана. Специальный механизм раскладывания и мягкий модуль позволяют оперативно собрать полноценное спальное место размером 1950х1200 мм. Внедорожник укомплектован бензиновым двигателем ЗМЗ мощностью 112 лошадиных сил, который совмещен с пятиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом с понижающей передачей.

Рынок новых легких коммерческих автомобилей повышается второй месяц подряд. Отечественный бренд GAZ при этом остается лидером с долей 40%. На втором месте российский УАЗ — 41,9%.