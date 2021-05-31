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31 мая 17:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:03
Общество
Виталий Милонов поддержал антитабачную политику Роспотребнадзора
17:02
Экономика
Два крупных инвестпроекта по благоустройству Петербурга представят на ПМЭФ
17:01
Политика
Штаб-квартиру НАТО закрыли для белорусских представителей
17:00
Общество
Экономист назвал причины, почему Украина останется одной из самых бедных стран
16:59
Происшествия
СК проводит проверку после падения малыша из окна квартиры в Севастополе
16:56
Происшествия
Полиция Анапы проверяет информацию о попытке растления 11-летнего мальчика
16:54
Армия
Столтенберг объявил состав участников саммита НАТО в июне
16:54
Экономика
АвтоВАЗ приостанавливает производство из-за нехватки некоторых комплектующих
16:50
Общество
Мария Бутина предложила наградить за мужество инспектора ДПС в Новосибирске
16:50
Спорт
Билеты на перенесенные в Петербург матчи Евро-2020 поступят в продажу 2 июня
16:49
Общество
Раскрыта главная интрига конкурса «Детская Новая волна ― 2021» в Крыму
16:46
Общество
Сибиряки проехались по крыше многоэтажки на электросамокате
16:44
Происшествия
Сахалинские медики рассказали о самочувствии девочки, упавшей в медицинский раствор
16:41
Общество
Бывшую стройплощадку «Горская» превратят в «туристическую жемчужину» Петербурга
16:39
Армия
Столтенберг: НАТО хочет улучшить отношения с Россией
16:38
Происшествия
Блогеру Эдварду Билу продлили меру пресечения
16:37
Армия
Hot Cars: российский «Ночной охотник» заставит силы НАТО «молить о пощаде»
16:37
Экономика
Объем инвестиций в обновление «Горской» в Петербурге составит более 60 млрд рублей
16:35
Спорт
Дивеев назвал главную задачу сборной России на Евро-2020
16:32
Экономика
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Карнаухов назвал участников форума Каспарова политическими неудачниками

Общество
Карнаухов назвал участников форума Каспарова политическими неудачниками
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Организаторы десятого Форума свободной России (ФСР), основанного оппозиционером-шахматистом Гарри Каспаровым при финансовой поддержке Михаила Ходорковского, дополнили «список неугодных», опубликованный в декабре 2017 года, 52 фамилиями. В комментарии корреспонденту ФАН политолог Сергей Карнаухов отметил, что инициаторам данного проекта, скорее всего, не удалось реализовать себя в профессиональной и личной сфере, в связи с чем они так усердно пытаются заручиться финансовой поддержкой западных спецслужб и различных НКО.

С прошлого года ФСР проводится в формате онлайн-конференции в связи с ограничениями, введенными Евросоюзом на фоне пандемии коронавируса. В этот раз в его повестку традиционно вошло обсуждение вопросов формирования в РФ «интеллектуальной альтернативы» действующей власти, новых тактик и стратегий для оппозиционных сил и прочего.

Ежегодно создатели форума расширяют базу «люстрации», в которую они с декабря 2017 года вносят российских граждан. Так, на последнем форуме ее пополнили еще на 52 человека: Антон Красовский, Виталий Серуканов, Леся Рябцева, а также различные политические, общественные деятели и госслужащие. Таким образом, там числятся уже 453 фамилии. Предполагается, что в отношении всех этих людей впоследствии Западом будут введены санкции. Координатор ФСР Юрий Терехов ранее отметил, что составители планируют «синхронизировать» свой список с тем, который подготовлен «Фондом борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей доцент РАНХиГС, политолог Сергей Карнаухов указал на абсурдность этой затеи представителей отечественной либеральной тусовки.

«Принятие этими людьми (участниками ФСР. Прим. ФАН) каких-либо мер не имеет абсолютно никакого значения ни медийного, ни юридического. Перед нами обычная экстремистская структура, которая такими шагами лишь подчеркивает свою антироссийскую направленность. Попадание в этот список не несет никакого негативного оттенка для личной жизни тех, кто в него включен», — объяснил эксперт.

По словам собеседника, компетентным органам необходимо обратить пристальное внимание на участников русофобской конференции, которые после ее окончания приедут обратно в Россию. Он отметил, что их деятельность направлена прежде всего на дестабилизацию социально-политической обстановки в нашей стране, поэтому следует предпринять в их отношении соответствующие меры.

«Подобные действия обязывают силовые органы России более системно и наступательно действовать в отношении тех лиц, которые участвуют в этом форуме, а потом возвращаются в нашу страну и занимают должности в различных структурах, в том числе государственных. Это требует квалификации в рамках действующего антиэкстремистского и уголовного законодательства и принятия мер», — считает политолог.

Карнаухов назвал участников форума Каспарова политическими неудачниками
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В завершение беседы эксперт напомнил, что главной целью организаторов и участников ФСР является выбивание средств из западных спонсоров под предлогом продвижения в России «демократических ценностей». Он констатировал, что эти люди больше ни на что другое не способны — лишь критиковать действия властей и работать против национальных интересов РФ.

«Форум свободной России это короткий промежуток времени. Два дня, когда собираются разных мастей мелкие маргинальные протестующие, не имеющие нормальных бизнесов, не имеющие семей и не реализовавшие себя. Фактически это съезд политических бомжей, которые нигде не состоялись и никому не нужны, не имеют никакого влияния. Их главной целью является привлечение внимания западных спецслужб, фондов типа NED3 (признана нежелательной в России) и USAID (прекратила деятельность в России в 2012 году по требованию МИД РФ. Прим. ФАН) и поиск финансирования», — подытожил Сергей Карнаухов.

Ранее ФАН подробно разбирался в биографиях наиболее примечательных «экспертов», приглашенных Гарри Каспаровым на Форум свободной России в качестве спикеров. У большинства оппозиционеров, как оказалось, припрятано немало «скелетов в шкафу», что во многом объясняет мотив их участия в столь русофобском проекте, финансируемом Ходорковским и его более влиятельными спонсорами на Западе.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

3 внесен Минюстом РФ в список нежелательных организаций

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каспаров форум свободной россии
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Все новости / Общество / Карнаухов назвал участников форума Каспарова политическими неудачниками
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