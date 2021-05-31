Карнаухов назвал участников форума Каспарова политическими неудачниками

Организаторы десятого Форума свободной России (ФСР), основанного оппозиционером-шахматистом Гарри Каспаровым при финансовой поддержке Михаила Ходорковского, дополнили «список неугодных», опубликованный в декабре 2017 года, 52 фамилиями. В комментарии корреспонденту ФАН политолог Сергей Карнаухов отметил, что инициаторам данного проекта, скорее всего, не удалось реализовать себя в профессиональной и личной сфере, в связи с чем они так усердно пытаются заручиться финансовой поддержкой западных спецслужб и различных НКО.

С прошлого года ФСР проводится в формате онлайн-конференции в связи с ограничениями, введенными Евросоюзом на фоне пандемии коронавируса. В этот раз в его повестку традиционно вошло обсуждение вопросов формирования в РФ «интеллектуальной альтернативы» действующей власти, новых тактик и стратегий для оппозиционных сил и прочего.

Ежегодно создатели форума расширяют базу «люстрации», в которую они с декабря 2017 года вносят российских граждан. Так, на последнем форуме ее пополнили еще на 52 человека: Антон Красовский, Виталий Серуканов, Леся Рябцева, а также различные политические, общественные деятели и госслужащие. Таким образом, там числятся уже 453 фамилии. Предполагается, что в отношении всех этих людей впоследствии Западом будут введены санкции. Координатор ФСР Юрий Терехов ранее отметил, что составители планируют «синхронизировать» свой список с тем, который подготовлен «Фондом борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей доцент РАНХиГС, политолог Сергей Карнаухов указал на абсурдность этой затеи представителей отечественной либеральной тусовки.

«Принятие этими людьми (участниками ФСР. — Прим. ФАН) каких-либо мер не имеет абсолютно никакого значения — ни медийного, ни юридического. Перед нами обычная экстремистская структура, которая такими шагами лишь подчеркивает свою антироссийскую направленность. Попадание в этот список не несет никакого негативного оттенка для личной жизни тех, кто в него включен», — объяснил эксперт.

По словам собеседника, компетентным органам необходимо обратить пристальное внимание на участников русофобской конференции, которые после ее окончания приедут обратно в Россию. Он отметил, что их деятельность направлена прежде всего на дестабилизацию социально-политической обстановки в нашей стране, поэтому следует предпринять в их отношении соответствующие меры.

«Подобные действия обязывают силовые органы России более системно и наступательно действовать в отношении тех лиц, которые участвуют в этом форуме, а потом возвращаются в нашу страну и занимают должности в различных структурах, в том числе государственных. Это требует квалификации в рамках действующего антиэкстремистского и уголовного законодательства и принятия мер», — считает политолог.

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В завершение беседы эксперт напомнил, что главной целью организаторов и участников ФСР является выбивание средств из западных спонсоров под предлогом продвижения в России «демократических ценностей». Он констатировал, что эти люди больше ни на что другое не способны — лишь критиковать действия властей и работать против национальных интересов РФ.

«Форум свободной России — это короткий промежуток времени. Два дня, когда собираются разных мастей мелкие маргинальные протестующие, не имеющие нормальных бизнесов, не имеющие семей и не реализовавшие себя. Фактически это съезд политических бомжей, которые нигде не состоялись и никому не нужны, не имеют никакого влияния. Их главной целью является привлечение внимания западных спецслужб, фондов типа NED3 (признана нежелательной в России) и USAID (прекратила деятельность в России в 2012 году по требованию МИД РФ. — Прим. ФАН) и поиск финансирования», — подытожил Сергей Карнаухов.

Ранее ФАН подробно разбирался в биографиях наиболее примечательных «экспертов», приглашенных Гарри Каспаровым на Форум свободной России в качестве спикеров. У большинства оппозиционеров, как оказалось, припрятано немало «скелетов в шкафу», что во многом объясняет мотив их участия в столь русофобском проекте, финансируемом Ходорковским и его более влиятельными спонсорами на Западе.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

3 внесен Минюстом РФ в список нежелательных организаций