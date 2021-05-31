Володин поддержал заявление Белоусова о металлургах

Москва, 31 мая. Высказывание вице-премьера РФ Андрея Белоусова о сверхприбыли металлургических компаний верное, считает спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Володин напомнил, что на прошлой неделе в нижней палате парламента обсуждали повышение цен на металл в России. По словам Володина, цены на металлическую продукцию выросли более чем на 50%.

«Это повлекло дополнительные расходы наших граждан, государства. Сказалось в том числе на стоимости жилья в новостройках», — подчеркнул председатель Госдумы.

Парламентарии в течение недели выработают предложения по решению ситуации. Как считает Володин, ситуация, когда цены на внутреннем рынке растут, а компании получают сверхприбыль, недопустима.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов ранее заявил, что в 2020 году российские металлурги получили около 100 млрд рублей сверхприбыли. Эти деньги, по словам зампреда правительства, компании должны вернуть в бюджет.