Суд рассматривает очередной иск Навального к владимирской колонии

Владимир, 31 мая. Очередной иск осужденного Алексея Навального к колонии о признании его склонным к побегу рассматривают в суде. Блогер заявлял, что из-за этого статуса его якобы будят по ночам.

При этом сокамерники основателя ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) на нарушение «непрерывного сна» не жаловались, отметила представитель исправительной колонии №2 Владимирской области.

Столичный суд заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, ему предстоит пробыть в тюрьме два года и шесть месяцев. С момента заключения блогер подал несколько исков на ИК-2, где он содержится.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.