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31 мая 15:38
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новостей
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Общество
Вернуть карманы: «подарок» к 300-летию Перми вызвал массу критики у горожан
15:35
Общество
Омбудсмен Митянина перечислила возможные причины проявления детской жестокости
15:34
Происшествия
Суд отправил уральского стрелка в СИЗО на два месяца
15:33
Экономика
Внедорожник «УАЗ-Байкал» укомплектуют климат-контролем
15:33
Происшествия
Суд рассматривает очередной иск Навального к владимирской колонии
15:31
Экономика
Володин поддержал заявление Белоусова о металлургах
15:28
Общество
Компании «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент» покажут проект «Залив островов» на ПМЭФ
15:24
Общество
Депутат Цивилев: новая «Горская» обеспечит Петербург необходимыми зелеными зонами
15:22
Общество
Врачи рассказали о последствиях COVID-19 для курильщиков
15:21
Общество
Эфир: Обсуждение причин отставания Петербурга в мировом парусном спорте
15:21
Ливия
Визит членов ПНЕ в Алжир и встреча Дабибы с Теббуном — что произошло в Ливии 30 мая
15:21
Политика
Анекдотом про молодого врача Ищенко указал на стратегию РФ для переговоров с США
15:20
Политика
Захарова пошутила над реакцией Запада после экстренной посадки Ryanair в Берлине
15:17
Экономика
Новые транспортно-пересадочные узлы должны облегчить жизнь петербуржцам
15:16
Происшествия
Петербуржец отравился психотропным веществом и впал в кому за рулем авто
15:14
Общество
Дагестанский ветеран может пропустить олимпиаду из-за нехватки денег
15:14
Политика
Володин одержал победу в праймериз «Единой России» от Саратовской области
15:11
Общество
Архитектор Заливухин: новая «Горская» станет логичным продолжением развития Петербурга
15:07
Общество
Юрист и представитель ОНФ назвали наболевшие проблемы водителей автобусных маршрутов
15:06
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Врачи рассказали о последствиях COVID-19 для курильщиков

Общество
Врачи рассказали о последствиях COVID-19 для курильщиков
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Москва, 31 мая. Курящие люди тяжелее переносят коронавирусную инфекцию, сообщили специалисты Роспотребнадзора на официальном сайте ведомства.

Пагубная привычка действительно является дополнительным фактором риска, отметила доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News. Есть данные, что люди, которые курят на регулярной основе, могут тяжелее переносить последствия COVID-19.

«Бросить курить имеет смысл даже вне контекста пандемии коронавируса», — сообщила Малинникова.

Употребление сигарет или других табачных изделий через рот повышает риск заразиться коронавирусом. Сигареты с фильтром также наносят вред здоровью. «Легкие» или «крепкие» сигареты могут поражать почти все внутренние органы человека.

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курение риски коронавирус
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