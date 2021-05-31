Врачи рассказали о последствиях COVID-19 для курильщиков

Москва, 31 мая. Курящие люди тяжелее переносят коронавирусную инфекцию, сообщили специалисты Роспотребнадзора на официальном сайте ведомства.

Пагубная привычка действительно является дополнительным фактором риска, отметила доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News. Есть данные, что люди, которые курят на регулярной основе, могут тяжелее переносить последствия COVID-19.

«Бросить курить имеет смысл даже вне контекста пандемии коронавируса», — сообщила Малинникова.

Употребление сигарет или других табачных изделий через рот повышает риск заразиться коронавирусом. Сигареты с фильтром также наносят вред здоровью. «Легкие» или «крепкие» сигареты могут поражать почти все внутренние органы человека.