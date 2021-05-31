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15:35
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Омбудсмен Митянина перечислила возможные причины проявления детской жестокости
15:34
Происшествия
Суд отправил уральского стрелка в СИЗО на два месяца
15:33
Экономика
Внедорожник «УАЗ-Байкал» укомплектуют климат-контролем
15:33
Происшествия
Суд рассматривает очередной иск Навального к владимирской колонии
15:31
Экономика
Володин поддержал заявление Белоусова о металлургах
15:28
Общество
Компании «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент» покажут проект «Залив островов» на ПМЭФ
15:24
Общество
Депутат Цивилев: новая «Горская» обеспечит Петербург необходимыми зелеными зонами
15:22
Общество
Врачи рассказали о последствиях COVID-19 для курильщиков
15:21
Общество
Эфир: Обсуждение причин отставания Петербурга в мировом парусном спорте
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Происшествия
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15:14
Общество
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15:14
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Анекдотом про молодого врача Ищенко указал на стратегию РФ для переговоров с США

Политика
Анекдотом про молодого врача Ищенко указал на стратегию РФ для переговоров с США
Prt Scr youtube.com  /  Украина • РУ

Москва, 31 мая. Политолог Ростислав Ищенко на примере советского опыта продемонстрировал наиболее выгодную для РФ линию поведения лидера РФ во время переговоров с коллегой из США.

Осознание того, что продолжение Вашингтоном эскалации отношений между РФ и США может привести к откровенному вооруженному конфликту заставило американского президента Джозефа Байдена искать личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. В итоге были достигнуты договоренности о проведении такой встречи 16 июня в Женеве, чем Россия может воспользоваться в полной мере. Такое мнение в материале сетевого издания «Украина.ру» высказал политолог Ростислав Ищенко, указывая выгоды, который российская сторона может получить от данного переговорного процесса.

«Нам важен сам процесс переговоров, поскольку он снижает напряженность, что России выгодно — переговоры еще не начались, а американцы на несколько месяцев стали вести себя значительно тише», — заявил политолог.

Эксперт в данном контексте вспомнил историю СССР и опыт ведения его руководством переговоров с американцами, отмечая, что «переговоры в Женеве надо вести по методу Громыко, а не по методу Горбачева». Он пояснил, что глава МИД Советского Союза Андрей Громыко за противостояние неконструктивной линии поведения США, даже получил от американцев прозвище «Мистер Нет». В свою очередь, первый президент СССР Михаил Горбачев, достигнув компромисса, предоставил американским оппонентам ряд преимуществ, которые затем были использованы против советского государства. В этом контексте Ищенко вспомнил анекдот.

«Михаил Сергеевич, как молодой врач из анекдота, вылечивший пациента, на котором всю жизнь зарабатывал его отец, неправильно понял стоявшую перед ним задачу», — заявил Ищенко, указывая на то, что советский лидер фактически пошел «на невынужденные уступки, так как считал, что цель США та же, что у него, — глобальное урегулирование, на деле же американцы желали получить односторонние преимущества».

Основываясь на анализе данной истории, политолог указал на стратегию РФ для переговоров с США, которая должна соответствовать поведению Громыко, а не Горбачева, поскольку сам факт ведения переговорного процесса и даже подготовка к нему способны привести к снижению напряженности в международных отношениях.

Ранее Ищенко заявил, что заседание Совбеза ООН по поводу трагедии в Одессе является предостережением для Киева.

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путин сша переговоры рф байден политика
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