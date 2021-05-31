Захарова пошутила над реакцией Запада после экстренной посадки Ryanair в Берлине

Москва, 31 мая. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала экстренную посадку самолета компании Ryanair в Германии.

По ее словам, она узнала об этом инциденте не из новостных порталов, а из пресс-релиза компании-перевозчика.

«Никто не требует международного расследования? Может ли такое быть после недели западных припадков на тему посадки самолета той же компании после аналогичного инцидента в Минске?», — задается вопросами Захарова на личной странице в Facebook.

Стоит отметить, что воздушное судно приземлилось после сообщения о нахождении на борту взрывного устройства. Однако в результате проверки подозрительный предмет не был обнаружен. Пассажиров рейса пересадили на другой самолет и они продолжили полет в Вильнюс.

Ранее авиация Белоруссии назвала причину посадки самолета Ryanair в Минске. В тот день другие аэропорты были закрыты, отметили в департаменте.