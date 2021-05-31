Военный переворот в Мали, версия 2.0: что происходит в сердце Сахеля

28 мая Конституционный суд Республики Мали принял решение назначить вице-президента полковника Ассими Гойту на должность президента в течение переходного периода. Его основной задачей будет подготовка страны к проведению легитимных выборов в следующем году, и передача власти представителю гражданского общества.

Таким образом, в Мали произошел второй за последние девять месяцев военный переворот. Бывшие президент и премьер-министр переходного правительства Ба Ндау и Моктар Уан добровольно сложили с себя полномочия, о чем стало известно 26 мая.

Редакция Telegram-канала «Пятая республика» разбирается в ситуации, выясняет причины второго переворота и размышляет о том, к чему все это приведет.

Повторный переворот

В прошлый понедельник из столицы Мали Бамако стали поступать беспокойные новости: действующие президент и премьер-министр были задержаны и оказались под стражей на территории военного лагеря Кати. Они были арестованы военными, подчиняющимися вице-президенту Ассими Гойте, сразу после того, как стал известен состав нового правительства.

Предыдущее правительство было назначено в начале октября 2020 года и подало в отставку в середине мая. Отставка была связана с попытками наладить сотрудничество с оппозицией и включить ее представителей в новое инклюзивное правительство.

Предыдущий состав кабинета министров был компромиссным, — как для военных, организовавших военный переворот в августе 2020 года, так и для представителей гражданского общества. Путчисты получили в нем четыре должности, так или иначе связанные со сферой безопасности, а предводитель восстания Ассими Гойта занял созданную специально для него должность «вице-президента, отвечающего за вопросы обороны и безопасности».

Федеральное агентство новостей /

В новом кабинете организаторы предыдущего путча потеряли две должности: министра обороны и министра внутренних дел. Вместо полковника Садио Камары, который занимал пост главы оборонного ведомства, был назначен генерал Сулейман Дукуре, а вместо возглавлявшего МВД полковника Модибо Коне должность получил генерал Мамаду Ламин Балло. Вновь назначенные офицеры не имеют никакого отношения к перевороту 2020 года, а следовательно, были более лояльны к переходному руководству Республики Мали.

Эти действия вызвали недовольство полковника Гойты, который во вторник опубликовал пресс-релиз.

Voici le texte lu par le commandant Baba Cissé, conseiller spécial d'assimi Goïta ???? pic.twitter.com/ic0P48l6u6 — Paul Lorgerie (@PLorger) May 25, 2021

Гойта заявил, что состав нового правительства с ним согласован не был, особенно в части, касающейся вопросов обороны и безопасности.

Согласно заявлению: «Подобные действия свидетельствуют о желании президента и премьер-министра переходного периода нарушить хартию переходного периода».

В вторник 25 мая в Бамако прибыли посредники от ЭКОВАС и Африканского союза во главе с бывшим президентом Нигерии Джонатаном Гудлаком. Главной задачей были поиски мирного выхода из сложившейся ситуации. Они провели встречу с Ассими Гойта, на которой тот заявил, что планирует возглавить государство.

Global Look Press / Habib Kouyate / Xinhua

Уже в среду 26 мая вместе с представителями миссии ООН в Мали они направились в военный лагерь Кати в 15 км от столицы, где провели встречу с Ба Ндау и Моктаром Уаном. Именно в ходе этой встречи президент и премьер-министр переходного периода зачитали свои заявления о добровольной отставке.

На следующий день после этого бывший президент и премьер-министр были отпущены на свободу — военные сдержали свое слово. А уже в пятницу 28 мая Конституционный суд Республики Мали назначил вице-президента Ассими Гойта на должность президента со всеми положенными данной должности полномочиями и привилегиями.

Реакция в мире

Международное сообщество осудило действия вице-президента Мали. Миссия ООН в Мали, ЭКОВАС, Африканский союз, Франция, США, Великобритания, Германия и Европейский союз в совместном заявлении выразили твердую поддержку властям переходного периода. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал «к спокойствию» и потребовал освобождения «без каких-либо условий» гражданских лидеров переходного периода в Мали.

Profondément préoccupé par la détention des dirigeants civils de la transition malienne. J'appelle au calme et à leur libération inconditionnelle. Mon Représentant spécial travaille avec la CEDEAO, l'UA et les acteurs internationaux soutenant la transition politique en cours. https://t.co/82dIXDcAD4 — António Guterres (@antonioguterres) May 25, 2021

В среду на совещании Совета Безопасности ООН было принято заявление, в котором его члены призвали немедленно освободить президента и премьер-министра переходного периода Мали, а также других задержанных лиц.

«Члены Совбеза призвали к безопасному, немедленному и безоговорочному освобождению всех задержанных должностных лиц и настоятельно призвали части и подразделения сил обороны и безопасности безотлагательно вернуться в свои казармы», — говорится в сообщении.

В субботу 29 мая Ассими Гойта прибыл в Аккру, где на воскресенье было назначено экстренное совещание глав государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), посвященное ситуации в Республике Мали. В ходе встречи лидеры африканских стран приняли решение приостановить членство Бамако в организации и призвали военных в кратчайшие сроки назначить гражданского премьер-министра. Кроме того, в заявлении, опубликованном в воскресенье, блок потребовал, чтобы малийская военные власти выполнили свое обязательство провести президентские выборы в феврале следующего года после 18-месячного переходного периода.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

В воскресенье же утром во Франции в очередном номере «Воскресного журнала» было опубликовано интервью президента Пятой республики Эммануэля Макрона. В нем он пространно говорит о политике Парижа на Черном континенте и среди прочего дает комментарии по ситуации в Мали.

По словам главы государства, Франция выведет свои войска, если Мали пойдет в сторону радикального исламизма. Французский лидер также утверждает, что «послал сигнал» лидерам Западной Африки, что он «не будет продолжать поддерживать страну, где больше нет демократической легитимности или переходного периода».

Что дальше?

Взяв власть в свои руки, Ассими Гойта нарушил условия, выдвинутые международным сообществом после переворота в августе 2020 года. Тогда для возвращения Мали в ЭКОВАС и разблокировки валютных запасов власть удалось передать от военных гражданским, что и произошло после назначения Ба Ндау на должность президента. Однако силовики все равно остались в руководстве, а теперь и возглавили государство.

Этот вариант меньше всего устраивает Францию. Новое руководство Мали не верит в благие намерения Парижа. Ассими Гойта долгое время проходил службу на севере страны и на собственном опыте знает, как Пятая республика ведет борьбу с джихадистами, — а точнее, создает видимость для того, чтобы извлекать пользу из кризиса в Сахаро-Сахельском регионе.

Федеральное агентство новостей /

А значит малийцам необходимо искать новых партнеров, готовых работать со страной на равных, поддерживая и помогая в стремлении преодолеть кризисы в сфере безопасности и экономики. И одним из приоритетных вариантов для самих африканцев видится именно Россия. У них перед глазами есть яркие примеры такого сотрудничества в Сирии и Центральноафриканской Республике. И местные жители хотят для себя того же.

Именно поэтому, одним из первых, кто встретился с путчистами в августе 2020 года, был посол Российской Федерации в Мали Игорь Громыко. Детали встречи до сих пор остаются неизвестными, но возможно, на ней обсуждались именно вопросы сотрудничества на подобии того, что имеет место в ЦАР, ведь Сирия все-таки далековато от африканских реалий.

По этому вопросу мнение военных и гражданского общества совпадают, недаром всю прошлую неделю в столице Бамако проходили мирные акции у стен посольства России и в центре города. Лозунги, звучавшие на них, имели ярко антифранцузский и пророссийский характер: «Франция убирайся» — «Путин помоги» — «Малийский народ требует договора об обороне с Россией».

Малийскому народу остается надеяться, что реакция Москвы не заставит себя долго ждать.