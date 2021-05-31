Володин одержал победу в праймериз «Единой России» от Саратовской области

Саратов, 31 мая. Председатель Госдумы Вячеслав Володин победил в предварительном голосовании «Единой России» от родной для него Саратовской области, сообщило региональное отделение партии.

По результатам подсчета голосов — спикера ГД поддержали более 90% избирателей. Вместе с Володиным по списку «ЕР» от Саратовской области в пятерку лидеров по итогам праймериз также вошли депутаты Глеб Хор, Виктор Кидяев, Виталий Ефимов и Татьяна Ерохина.

Праймериз «Единой России» проходили с 24 по 30 мая. Володин зарегистрирован в качестве участника по Саратовскому одномандатному округу №163 и единому федеральному округу от Саратовской области в Госдуму.