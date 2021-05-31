Лена Миро обрушилась с критикой на Бузову за вульгарный танец в Волгограде

Москва, 31 мая. Блогер Лена Миро обрушилась с критикой на Ольгу Бузову за ее вульгарное выступление. Миро иронично прокомментировала поведение Бузовой, которая вела себя на сцене неадекватно.

Концерт в Волгограде запомнился зрителям и пользователям Сети из-за выходки звезды. Помимо того, что Бузова опоздала на час, она вела себя как пьяная и выкрикивала со сцены, что ей 35 и она «дура». Певица нецензурно выражалась, исполнила три песни и исчезла со сцены, оставив подтанцовку в одиночестве заканчивать ее выступление. На этом странности не закончились, Бузова вышла к волгоградцам и заявила, что после выступления они могут уходить, или не уходить.

Блогерша предположила, что Бузова не совсем осознавала, что выступает не в гей-клубе, а на концерте в городском парке. Светская сплетница сравнила бузову с пьяными дамами на новогодних корпоративах. Выпили и возомнили себя секс-бомбами, иронизирует Миро.

Миро иронично назвала Бузову пьяной горничной, которая нацепила чужую корону поверх чепчика.

«Если не можете быть королевами, оставайтесь горничными. Выглядывающий из-под короны чепчик еще более смешон и жалок, чем чепчик сам по себе», — подытожила блогерша.

На «Венском балу» в Москве Бузова тоже отличилась. На мероприятие она пришла в излишне откровенном наряде и не смогла исполнить танго, за что получила ушат помоев от своих подписчиков.