Депутата из Омска обвинили в изготовлении детской порнографии

Омск, 31 мая. Следственный комитет России предъявил обвинение в изготовлении детской порнографии депутату Алексею Онищенко. Он арестован на два месяца.

Вместе с депутатом Покровского сельского поселения Омской области в деле фигурирует его супруга. По предварительной версии следствия, в конце прошлого года женщина снимала на видео процесс сексуального насилия над несовершеннолетними девочками. Записи позже публиковались в интернете.

В настоящее время жена депутата помещена под домашний арест. Она уверяет, что ролики снимались по обоюдному согласию для личного пользования, а в Сеть они попали из-за взлома. Один из таких роликов со школьницей появился в Telegram.

Петербуржца арестовали за рассылку детского порно, сообщал ФАН. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что отправителем является безработный 34-летний мужчина.