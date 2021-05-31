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31 мая 15:37
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Общество
Вернуть карманы: «подарок» к 300-летию Перми вызвал массу критики у горожан
15:35
Общество
Омбудсмен Митянина перечислила возможные причины проявления детской жестокости
15:34
Происшествия
Суд отправил уральского стрелка в СИЗО на два месяца
15:33
Экономика
Внедорожник «УАЗ-Байкал» укомплектуют климат-контролем
15:33
Происшествия
Суд рассматривает очередной иск Навального к владимирской колонии
15:31
Экономика
Володин поддержал заявление Белоусова о металлургах
15:28
Общество
Компании «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент» покажут проект «Залив островов» на ПМЭФ
15:24
Общество
Депутат Цивилев: новая «Горская» обеспечит Петербург необходимыми зелеными зонами
15:22
Общество
Врачи рассказали о последствиях COVID-19 для курильщиков
15:21
Общество
Эфир: Обсуждение причин отставания Петербурга в мировом парусном спорте
15:21
Ливия
Визит членов ПНЕ в Алжир и встреча Дабибы с Теббуном — что произошло в Ливии 30 мая
15:21
Политика
Анекдотом про молодого врача Ищенко указал на стратегию РФ для переговоров с США
15:20
Политика
Захарова пошутила над реакцией Запада после экстренной посадки Ryanair в Берлине
15:17
Экономика
Новые транспортно-пересадочные узлы должны облегчить жизнь петербуржцам
15:16
Происшествия
Петербуржец отравился психотропным веществом и впал в кому за рулем авто
15:14
Общество
Дагестанский ветеран может пропустить олимпиаду из-за нехватки денег
15:14
Политика
Володин одержал победу в праймериз «Единой России» от Саратовской области
15:11
Общество
Архитектор Заливухин: новая «Горская» станет логичным продолжением развития Петербурга
15:07
Общество
Юрист и представитель ОНФ назвали наболевшие проблемы водителей автобусных маршрутов
15:06
Происшествия
Пенсионерка отдала аферистам 300 тыс. рублей за «спасение» сына
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Стало известно о планах «Почты России» по развитию до 2030 года

Экономика
Стало известно о планах «Почты России» по развитию до 2030 года
Пресс-служба ФГУП «Почта России»

Москва, 31 мая. Российский почтовый оператор обновил собственную стратегию.

Генеральный директор «Почты России» Максим Акимов рассказал о том, почему компания корректирует недавнюю стратегию и чего она хочет добиться в ближайшем будущем. Об этом пишет РБК.

По мнению главы организации, у оператора назрел «органический запрос» после того, как статус предприятия сменился с ФГУП на АО. Вместе с этим, на движение компании повлияло распространение коронавируса.

«Мы хотим стать первоклассным, отвечающим лучшим мировым стандартам логистическим провайдером, — указал Акимов ключевые ориентиры «Почты России».

Предполагается, что акционерное общество направит примерно 40% инвестиций в развитие логистической системы, чтобы организовать сеть, модернизировать транспортные средства. Вместе с этим, компания планирует пойти в сектор контейнерных перевозок.

Около 30% вложений «Почта России» использует для того, чтобы обновить почтовые отделения в крупнейших городах, а также еще больше расширить свое присутствие на рынке. Пятая часть средств пойдет на цифровизацию, а 10% инвестируют в разработку новых идей в актуальных направлениях. Один из экспериментов, которые хотят провести в организации — это доставка почты с помощью дронов.

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почта россии цифровизация акимов стратегия развития
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