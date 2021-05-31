Стало известно о планах «Почты России» по развитию до 2030 года

Москва, 31 мая. Российский почтовый оператор обновил собственную стратегию.

Генеральный директор «Почты России» Максим Акимов рассказал о том, почему компания корректирует недавнюю стратегию и чего она хочет добиться в ближайшем будущем. Об этом пишет РБК.

По мнению главы организации, у оператора назрел «органический запрос» после того, как статус предприятия сменился с ФГУП на АО. Вместе с этим, на движение компании повлияло распространение коронавируса.

«Мы хотим стать первоклассным, отвечающим лучшим мировым стандартам логистическим провайдером, — указал Акимов ключевые ориентиры «Почты России».

Предполагается, что акционерное общество направит примерно 40% инвестиций в развитие логистической системы, чтобы организовать сеть, модернизировать транспортные средства. Вместе с этим, компания планирует пойти в сектор контейнерных перевозок.

Около 30% вложений «Почта России» использует для того, чтобы обновить почтовые отделения в крупнейших городах, а также еще больше расширить свое присутствие на рынке. Пятая часть средств пойдет на цифровизацию, а 10% инвестируют в разработку новых идей в актуальных направлениях. Один из экспериментов, которые хотят провести в организации — это доставка почты с помощью дронов.