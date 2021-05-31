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15:35
Общество
Омбудсмен Митянина перечислила возможные причины проявления детской жестокости
15:34
Происшествия
Суд отправил уральского стрелка в СИЗО на два месяца
15:33
Экономика
Внедорожник «УАЗ-Байкал» укомплектуют климат-контролем
15:33
Происшествия
Суд рассматривает очередной иск Навального к владимирской колонии
15:31
Экономика
Володин поддержал заявление Белоусова о металлургах
15:28
Общество
Компании «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент» покажут проект «Залив островов» на ПМЭФ
15:24
Общество
Депутат Цивилев: новая «Горская» обеспечит Петербург необходимыми зелеными зонами
15:22
Общество
Врачи рассказали о последствиях COVID-19 для курильщиков
15:21
Общество
Эфир: Обсуждение причин отставания Петербурга в мировом парусном спорте
15:21
Ливия
Визит членов ПНЕ в Алжир и встреча Дабибы с Теббуном — что произошло в Ливии 30 мая
15:21
Политика
Анекдотом про молодого врача Ищенко указал на стратегию РФ для переговоров с США
15:20
Политика
Захарова пошутила над реакцией Запада после экстренной посадки Ryanair в Берлине
15:17
Экономика
Новые транспортно-пересадочные узлы должны облегчить жизнь петербуржцам
15:16
Происшествия
Петербуржец отравился психотропным веществом и впал в кому за рулем авто
15:14
Общество
Дагестанский ветеран может пропустить олимпиаду из-за нехватки денег
15:14
Политика
Володин одержал победу в праймериз «Единой России» от Саратовской области
15:11
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Юрист и представитель ОНФ назвали наболевшие проблемы водителей автобусных маршрутов
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Акиньшина опубликовала видео с Козловским на фоне слухов об их романе

  /   Обновлено: 31 мая 2021 15:08
Шоу-бизнес
Акиньшина опубликовала видео с Козловским на фоне слухов об их романе
Ньюинформ  /  Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин / Александр Авилов

Москва, 31 мая. Актер Даниил Козловский появился на личном видео актрисы Оксаны Акиньшиной. Поклонники в очередной раз сделали вывод, что артистов связывает что-то большее, чем просто дружба.

Фанаты уверены, что чувства между их кумирами зародились во время работы на фильмом «Чернобыль». С тех пор Козловский официально расстался с матерью своего ребенка Ольгой Зуевой, но слухи о новом романе не подтвердил.

Теперь в своем Instagram-аккаунте Акиньшина опубликовала домашний ролик, на котором видно довольно прыгающего Данилу Козловского. Артист, облаченный в черную толстовку и кепку, довольно бегает по комнате, припрыгивая с криками «Челси! Челси!».

Акиньшина опубликовала видео с Козловским на фоне слухов об их романе
Pr Scr instagram.com  / @akinshok2013

Поклонники предположили, что запись была сделана после финала Лиги Чемпионов, которую смотрел актер с предполагаемой возлюбленной. После прыжков по комнате он запрыгнул на кровать, где сидела Акиньшина, снимающая все на камеру.

Режиссерский проект Данилы Козловского «Чернобыль» стартовал в российских кинотеатрах в апреле. За первую неделю в прокате в общей сложности блокбастер собрал почти 60 млн рублей.

Козловский ранее заявил, что плохо поступил со своей бывшей девушкой, актрисой Ольгой Зуевой, которая родила ему дочь, сообщает сайт 360tv.ru.

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instagram козловский акиньшина
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Все новости / Шоу-бизнес / Акиньшина опубликовала видео с Козловским на фоне слухов об их романе
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