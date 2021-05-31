Акиньшина опубликовала видео с Козловским на фоне слухов об их романе

Москва, 31 мая. Актер Даниил Козловский появился на личном видео актрисы Оксаны Акиньшиной. Поклонники в очередной раз сделали вывод, что артистов связывает что-то большее, чем просто дружба.

Фанаты уверены, что чувства между их кумирами зародились во время работы на фильмом «Чернобыль». С тех пор Козловский официально расстался с матерью своего ребенка Ольгой Зуевой, но слухи о новом романе не подтвердил.

Теперь в своем Instagram-аккаунте Акиньшина опубликовала домашний ролик, на котором видно довольно прыгающего Данилу Козловского. Артист, облаченный в черную толстовку и кепку, довольно бегает по комнате, припрыгивая с криками «Челси! Челси!».

Pr Scr instagram.com / @akinshok2013

Поклонники предположили, что запись была сделана после финала Лиги Чемпионов, которую смотрел актер с предполагаемой возлюбленной. После прыжков по комнате он запрыгнул на кровать, где сидела Акиньшина, снимающая все на камеру.

Режиссерский проект Данилы Козловского «Чернобыль» стартовал в российских кинотеатрах в апреле. За первую неделю в прокате в общей сложности блокбастер собрал почти 60 млн рублей.

Козловский ранее заявил, что плохо поступил со своей бывшей девушкой, актрисой Ольгой Зуевой, которая родила ему дочь, сообщает сайт 360tv.ru.