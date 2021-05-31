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15:35
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Омбудсмен Митянина перечислила возможные причины проявления детской жестокости
15:34
Происшествия
Суд отправил уральского стрелка в СИЗО на два месяца
15:33
Экономика
Внедорожник «УАЗ-Байкал» укомплектуют климат-контролем
15:33
Происшествия
Суд рассматривает очередной иск Навального к владимирской колонии
15:31
Экономика
Володин поддержал заявление Белоусова о металлургах
15:28
Общество
Компании «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент» покажут проект «Залив островов» на ПМЭФ
15:24
Общество
Депутат Цивилев: новая «Горская» обеспечит Петербург необходимыми зелеными зонами
15:22
Общество
Врачи рассказали о последствиях COVID-19 для курильщиков
15:21
Общество
Эфир: Обсуждение причин отставания Петербурга в мировом парусном спорте
15:21
Ливия
Визит членов ПНЕ в Алжир и встреча Дабибы с Теббуном — что произошло в Ливии 30 мая
15:21
Политика
Анекдотом про молодого врача Ищенко указал на стратегию РФ для переговоров с США
15:20
Политика
Захарова пошутила над реакцией Запада после экстренной посадки Ryanair в Берлине
15:17
Экономика
Новые транспортно-пересадочные узлы должны облегчить жизнь петербуржцам
15:16
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Дагестанский ветеран может пропустить олимпиаду из-за нехватки денег

Общество
Дагестанский ветеран может пропустить олимпиаду из-за нехватки денег
wikipedia.org  /  Atos International

Махачкала, 31 мая. Многократный чемпион России по пятиборью среди ветеранов Хайбула Арбулиев из Дагестана получил приглашение на Всемирные игры ветеранов спорта в Японии. Однако спортсмен может на них не попасть по финансовым причинам.

«Я хочу поехать в 2022 году на Всемирные игры ветеранов, которые будут проходить в Японии. Хочу обязательно там выиграть. Я уже получил приглашение от организаторов, и единственное, что может помешать, — если слишком дорого будет обходиться поездка, то, возможно, не получится поехать», — рассказал ветеран спорта в эфире телеканала РГВК «Дагестан».

Арбулиев выступает в категории ветеранов с 1996 года. С тех пор он завоевал на различных турнирах 97 медалей различного достоинства, 33 раза выигрывал чемпионат России по пятиборью и 17 раз побеждал на международных соревнованиях. Арбулиев был факелоносцем Олимпиады в Сочи в 2014 году, после чего за высокие достижения в спорте был отмечен медалью и грамотой президента России Владимира Путина.

Около трех десятилетий назад Арбулиев перенес сильный сердечный приступ, после которого врачи отвели ему не более двух лет жизни, а также запретили поднимать тяжести и нервничать. После этого мужчина начал заниматься физкультурой на берегу моря и закаливанием своего организма, вскоре он полностью восстановился и стал выступать в турнирах среди ветеранов спорта.

Всемирные игры ветеранов спорта проводятся каждые четыре года на следующий год после олимпиады. Очередные игры должны были пройти в 2021 году в японском Кансае, однако были перенесены на год из-за пандемии коронавируса вслед за переносом Олимпиады в Токио.

Ранее ФАН сообщал, что более половины населения Дагестана регулярно занимается физкультурой и спортом. По этому показателю республика занимает третье место среди субъектов Российской Федерации, уступая только Краснодарскому краю и Тамбовской области.

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россия дагестан олимпиада всемирные игры ветеранов
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Все новости / Общество / Дагестанский ветеран может пропустить олимпиаду из-за нехватки денег
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