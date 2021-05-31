Дагестанский ветеран может пропустить олимпиаду из-за нехватки денег

Махачкала, 31 мая. Многократный чемпион России по пятиборью среди ветеранов Хайбула Арбулиев из Дагестана получил приглашение на Всемирные игры ветеранов спорта в Японии. Однако спортсмен может на них не попасть по финансовым причинам.

«Я хочу поехать в 2022 году на Всемирные игры ветеранов, которые будут проходить в Японии. Хочу обязательно там выиграть. Я уже получил приглашение от организаторов, и единственное, что может помешать, — если слишком дорого будет обходиться поездка, то, возможно, не получится поехать», — рассказал ветеран спорта в эфире телеканала РГВК «Дагестан».

Арбулиев выступает в категории ветеранов с 1996 года. С тех пор он завоевал на различных турнирах 97 медалей различного достоинства, 33 раза выигрывал чемпионат России по пятиборью и 17 раз побеждал на международных соревнованиях. Арбулиев был факелоносцем Олимпиады в Сочи в 2014 году, после чего за высокие достижения в спорте был отмечен медалью и грамотой президента России Владимира Путина.

Около трех десятилетий назад Арбулиев перенес сильный сердечный приступ, после которого врачи отвели ему не более двух лет жизни, а также запретили поднимать тяжести и нервничать. После этого мужчина начал заниматься физкультурой на берегу моря и закаливанием своего организма, вскоре он полностью восстановился и стал выступать в турнирах среди ветеранов спорта.

Всемирные игры ветеранов спорта проводятся каждые четыре года на следующий год после олимпиады. Очередные игры должны были пройти в 2021 году в японском Кансае, однако были перенесены на год из-за пандемии коронавируса вслед за переносом Олимпиады в Токио.

Ранее ФАН сообщал, что более половины населения Дагестана регулярно занимается физкультурой и спортом. По этому показателю республика занимает третье место среди субъектов Российской Федерации, уступая только Краснодарскому краю и Тамбовской области.